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Última hora de la muerte de Dolly Parton, en directo | Reacciones al fallecimiento de la cantante, funeral y homenaje de sus fans

¿De qué ha fallecido Dolly Parton?

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Dolly Parton

Dolly Parton / Getty Images

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Laura Estirado

Laura Estirado

Barcelona
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La cantante y compositora Dolly Parton ha fallecido, dejando un legado imborrable en la historia del country y la cultura popular.

Sigue en directo, minuto a minuto, con EL PERIÓDICO las primeras reacciones de artistas de todo el mundo a la muerte de la cantante, las palabras de su entorno más cercano y todos los detalles sobre su último adiós.

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