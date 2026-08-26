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Última hora de la muerte de Dolly Parton, en directo | Reacciones al fallecimiento de la cantante, funeral y homenaje de sus fans
¿De qué ha fallecido Dolly Parton?
Quién era Carl Thomas Dean, el discreto marido de Dolly Parton con el que estuvo casada 60 años
Santa Dolly Parton de América, retrato de un icono global, de la A a Z
La cantante y compositora Dolly Parton ha fallecido, dejando un legado imborrable en la historia del country y la cultura popular.
Sigue en directo, minuto a minuto, con EL PERIÓDICO las primeras reacciones de artistas de todo el mundo a la muerte de la cantante, las palabras de su entorno más cercano y todos los detalles sobre su último adiós.
Su amor de 'madre' por Miley Cyrus
La muerte de Dolly Parton a los 80 años ha dejado al country sin una de sus figuras más universales, pero para millones de espectadores jóvenes su historia quizá empezó mucho después de 'Jolene' o 'I Will Always Love You'. Empezó en Disney Channel, cuando una mujer rubia, brillante y desbordante de humor aparecía en 'Hannah Montana' como 'Aunt Dolly'. No era solo un guiño de guion: Parton era de verdad la madrina de Miley Cyrus y, con los años, aquella relación acabó pareciéndose mucho más a la de una segunda madre y una hija.
Laura Estirado
Será enterrada junto a su marido
Dolly Parton será enterrada junto a su marido, Carl Dean, en el Woodlawn Memorial Park and Mausoleum de Nashville, donde él fue sepultado tras su muerte en marzo de 2025. La información la ha dado a conocer su sobrino, Bryan Seaver, en declaraciones a TMZ, medio que ha publicado originalmente la noticia sobre los planes de entierro de la cantante.
Laura Estirado
El sentido homenaje de Taylor Swift
Taylor Swift ha rendido un emotivo homenaje a Dolly Parton tras su muerte a los 80 años y ha destacado tanto su legado musical como su generosidad y fortaleza. En una declaración exclusiva enviada a la revista 'People', Swift ha recordado la influencia que Parton ha ejercido sobre generaciones de artistas y la forma en que ha animado a otras mujeres a ser fieles a sí mismas. En su despedida, ha escrito: "Un mundo sin Dolly no parece posible, real ni correcto" y ha definido a Parton como una mujer de "verdadera elegancia y verdadera fortaleza". Además, ha agradecido su música, su defensa de los artistas y su labor filantrópica, especialmente los millones de libros que ha regalado a niños a través de su programa Imagination Library.
Laura Estirado
Carl Dean, el hombre de su vida
Hace poco más de un año que Dolly Parton perdió al gran amor de su vida. Carl Thomas Dean, propietario de un negocio de pavimentación de carreteras de asfalto en Nashville (Tennessee), murió el año pasado, a los 82 años. Llevaban 60 años casados y a pesar de la fama mundial de la cantante, él prefirió permanecer al margen de los focos y hasta se llegó a dudar de que estuvieran casados y hasta se dijo que era un "fantasma", pues casi no hay fotos de ellos dos juntos. La pareja no tuvo hijos.
A él se le debe la historia de celos detrás del éxito 'Jolene', que la cantante escribió en 1973, cuando su marido comenzó a visitar a una empleada de banca pelirroja. La canción la han versionado desde Miley Cyrus hasta Beyoncé.
Parton será enterrada junto a Dean.
Puedes leer más sobre la biografía del marido de Parton, aquí.
EFE / REDACCIÓN
Celebridades y políticos lamentan la muerte de Parton
La inmensa figura de Dolly Parton está siendo recordada por multitud de compañeros de profesión, celebridades de todo el planeta, así como políticos de todo el mundo. Desde Paul McCartney, Beyoncé, Jane Fonda y Julio Iglesias hasta Obama y Trump....
Aquí puedes leer algunas de sus emotivas reaccines.
Laura Estirado
La enfermedad de Parton
Horas después de que la noticia de su muerte trascendiera, el equipo y la familia de Dolly Parton han dado a conocer las causas de su muerte en un breve comunicado. La artista llevaba meses reconociendo que su salud no atravesaba su mejor momento. Y es que en realidad libraba una "breve batalla contra el cáncer", como han hecho público a la 'People'.
Puedes leer toda la información sobre las causas de la muerte de la cantante, aquí.
Jordi Bianciotto
Muere Dolly Parton, la voz que llevó el country al mundo, a los 80 años
La cantante estadounidense Dolly Parton, considerada una de las grandes leyendas de la música country, construyó una carrera de más de seis décadas con canciones tan emblemáticas como 'Jolene', '9 to 5' e 'I Will Always Love You', que años después alcanzaría también un enorme éxito en la voz de Whitney Houston. Además de cantante y compositora, desarrolló una destacada trayectoria como actriz, empresaria y filántropa.
Puedes leer el artículo completo, aquí.
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