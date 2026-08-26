Última hora de la muerte de Dolly Parton, en directo | Reacciones al fallecimiento de la cantante, funeral y homenaje de sus fans

Carl Dean, el hombre de su vida

Hace poco más de un año que Dolly Parton perdió al gran amor de su vida. Carl Thomas Dean, propietario de un negocio de pavimentación de carreteras de asfalto en Nashville (Tennessee), murió el año pasado, a los 82 años. Llevaban 60 años casados y a pesar de la fama mundial de la cantante, él prefirió permanecer al margen de los focos y hasta se llegó a dudar de que estuvieran casados y hasta se dijo que era un "fantasma", pues casi no hay fotos de ellos dos juntos. La pareja no tuvo hijos.

A él se le debe la historia de celos detrás del éxito 'Jolene', que la cantante escribió en 1973, cuando su marido comenzó a visitar a una empleada de banca pelirroja. La canción la han versionado desde Miley Cyrus hasta Beyoncé.

Parton será enterrada junto a Dean.

Puedes leer más sobre la biografía del marido de Parton, aquí.