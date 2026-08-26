La saga 'Zodiac Academy' llega a España tras conquistar BookTok y vender 12 millones de ejemplares

Astrología, una academia y unas hermanas gemelas que son herederas de un reino que ni conocen. Así se define la última novedad editorial de Crossbooks, uno de los lanzamientos más ambiciosos del año que, publicado originalmente en 2019 por las autoras británicas Caroline Peckham y Susanne Valenti y con más de 12 millones de copias vendidas en 2025, aterriza en España este miércoles bajo el título 'Zodiac Academy: El despertar'.

Se trata del inicio de una saga comprendida de nueve volúmenes y algún 'spin-off' que revolucionó el género de la fantasía juvenil con la historia de Darcy y Tory Vega, hijas de los difuntos reyes de Solaria. Tras llevar toda su vida arreglándoselas para sobrevivir a los estragos del mundo humano, son trasladadas a un reino que les es completamente desconocido e ingresarán a una academia con aún más incógnitas.

Una vez allí, deberán demostrar que son dignas de su legado ante los cuatro Herederos Celestiales. Pero, como en cualquier fantasía osucra, les tocará vivir situaciones complicadas al ser "impostoras" de un sistema que lleva casi dos décadas viviendo sin ellas. Y no hay muchos voluntarios a ayudarlas.

Éxito abismal de dos hermanas

Las novelas de la saga de Caroline Peckham y Susanne Valenti, conocidas como las 'Twisted Sisters', fueron un punto de unión para muchos lectores que buscaban novelas que mezclaran romance con fantasía (o 'romantasy') y el llamado 'bully romance' con rivalidad extrema entre personajes.

Y, junto al humor oscuro característico y unos personajes "imposibles de odiar", la saga que fue originalmente autopublicada en Amazon tuvo su gran oportunidad destacando en el catálogo de la suscripción de Kindle Unlimited, la que fue la puerta de entrada de muchos lectores que se unieron al séquito de fans de manera "gratuita".

A ese perfecto escenario se le juntó el auge de la lectura durante la pandemia y el 'boom' de los vídeos en redes sociales dedicados a la literatura, el ya establecido 'BookTok'. El confinamiento global coincidió con los libros intermedios de la saga, y la comunidad de lectores la acabó viralizando entre los consumidores de la plataforma Tik Tok hasta el punto de catapultar la obra a las listas de los más vendidos del Wall Street Journal.

De autopublicar a fundar un sello editorial

El éxito fue tal que, aunque las hermanas ya gestionaban de forma independiente sus publicaciones en formato digital desde 2015, acabaron fundando Dark Ink Publishing y su tienda/sello comercial King's Hollow para canalizar el que ya era fenómeno global. El noveno y último libro de 'Zodiac Academy' salió al mercado con una tirada inicial masiva de 80.000 copias físicas, una cifra muy optimista para autores independientes.

'Zodiac Academy: El despertar' Caroline Peckham y Susanne Valenti Crossbooks 480 páginas Lanzamiento el 26 de agosto de 2026

A través de su propio sello, llegaron a un acuerdo para que la gigante editorial en el Reino Unido Simon & Schuster se encargara de distribuir sus libros físicos en librerías de Estados Unidos y otros mercados internacionales. Y hoy en día siguen publicando sus nuevas sagas conjuntas bajo su sello editorial y también gestionan su propia tienda de 'merchandising' oficial.

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Ahora, el superventas llega a España con unas expectativas altísimas de un exigente público que, o bien ha tenido que ingeniárselas para leer la saga en su idioma origial, o bien ha esperado paciente a que llegase la traducción. Y lo harán con una edición especial con guardas ilustradas y cantos pintados (24,95 euros) y una edición rústica con solapas (20,95 euros).