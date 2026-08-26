Muere a los 80 años Tim Curry, protagonista de 'It' y ''The Rocky Horror Picture Show'

Tim Curry, legendario actor de cine y televisión y carismático protagonista de 'It' y 'The Rocky Horror Picture Show', ha fallecido en Los Ángeles a los 80 años, según ha informado 'TMZ'. El intérprete británico, una de las figuras más reconocibles del cine, la televisión y el teatro de la segunda mitad del siglo XX, debutó en el West End londinense en el musical 'Hair' y, desde entonces, exhibió un talento sobrenatural para encarnar todo tipo de personajes, mejor cuanto más extremos y excesivos.

"Lo curioso de ser actor es que pasas mucho tiempo dando a conocer quién eres, pero cuando finalmente lo descubren, quieres esconderte. La única seguridad está en tu propia cabeza. Solo ahí te sientes a gusto", explicó el intéprete en una entrevista. De ahí, quién sabe, su predilección por los papeles que implicaban toneladas de maquillaje, transformaciones físicas extremas o llamativas y aterradoras máscaras.

Porque Curry, nacido en Grappenhall en 1946, dio vida al desquiciado e inolvidable doctor Frank-N-Furte de 'The Rocky Horror Picture Show', sí, pero también al maléfico payaso Pennyiwise de 'It', al Señor de la Oscuridad, todo cuernos y toneladas de maquillaje color escarlata, en 'Legend', al pirata John Silver en 'Los Teleñecos en la isla del tesoro', a Gómez Adams en 'La familia Addams: La reunión' y, rizando el rizo, a Hexxus en la película de animación 'FernGully: Las Aventuras de Zak y Crystal'.

También fue Shakespeare; el mago Trymon de 'El color de la magia', de Terry Pratchett; y Bill Sikes, el villano de 'Oliver Twist', en una adaptación televisiva de la novela de Dickens, pero su carrera, sin embargo, siempre estuvo ligada a aquel musical descarado y deshinibido que Richard O'Brien creó en 1973 y transformó en película en 1975.

"Mis agentes estaban preocupados de que pudiera arruinar mi carrera, pero claro que no ha sido así. Para mí fue, creo, la época más feliz de mi vida. Era muy joven, me llevó a Hollywood, a Broadway y a una especie de inmortalidad muy peculiar, y estoy muy agradecida por ello", recordaba Curry a propósito de su participación en 'The Rocky Horror Show', en la que compartió cartel con Susan Sarandon, Meat Loaf y Barry Bostwick.

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Pese a que no ha trascendido la causa de la muerte, el actor arrastraba problemas de salud desde que sufrió un derrame cerebral en 2012 y tuvo que someterse a una cirugía cerebral que afectó a su movilidad y su memoria.