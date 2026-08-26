Enrique Gato, creador de 'Tadeo Jones': "Cuando aparece un niño en tu vida, todo se pone patas arriba"

Hace 25 años, Enrique Gato (Valladolid, 1977) tuvo una idea que supondría todo un éxito en el cine de animación español. El director empezó a construir el personaje de Tadeo Jones, un patoso albañil con un gran espíritu aventurero que soñaba con convertirse en un gran arqueólogo. Tres películas, dos cortometrajes, y seis premios Goya después, este explorador regresa con una nueva entrega y varios cambios.

Este miércoles 26 de agosto se estrena en cines 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa', donde Tadeo Jones y Sara Lavrof, que se han convertido en padres de una niña llamada Olimpia (Oli), viajarán al pasado junto al resto de su equipo (Momia, Ramona, Jeff y Belzoni) para buscar la lámpara de Aladino de 'Las mil y una noches' y evitar que haya una alteración en la historia y el continuo espacio-tiempo.

Este cambio sustancial de hacer crecer a Tadeo y Sara sorprende, ya que los personajes animados acostumbran a no envejecer, pero después de darle muchas vueltas, Gato, que es padre de un adolescente de 16 años, decidió dar el paso: "No me atrevía a hacerlo, pero al final sucede que Tadeo, de alguna forma, va evolucionando conmigo porque hemos ido creciendo juntos. Con los años he vivido la paternidad, y me apetecía contar esa experiencia en primera persona a través de los personajes".

El personaje de Olimpia, un bebé de dos años, altera inevitablemente la vida de los demás: Tadeo se convierte en el más responsable, Sara pierde por varias razones el aplomo que la caracteriza y Momia experimenta celos de Oli porque se siente desplazado por ella. "Todos los que son padres saben que, cuando aparece un niño en tu vida, todo da un vuelco y se vuelve patas arriba. Queríamos trasladar esto a los personajes y darles la vuelta a todos, haciendo literalmente lo que sucede en la vida real", asegura el director.

En 'Tadeo Jones y la lámpara maravillosa' aparece el personaje de Olimpia, la hija de Tadeo y Sara, que altera inevitablemente la vida de todos. / Belén González / EPC

La tecnología, una cuestión esencial

En esta entrega aparece otro nuevo personaje: Arqueobot. Este robot, diseñado para ayudar en las tareas de expedición, irrita constantemente a Sara, quien lo ve como una amenaza que le quitará el trabajo en el futuro. Gato, que no suele añadir tecnología en estas películas porque le gusta "el espíritu del cine de aventuras clásico y analógico", añadió a Arqueobot para reflexionar sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la sociedad: "Vimos que era una forma estupenda de insertar esta realidad, que nos tiene muertos de miedo por algo que parece que nos va a reemplazar, pero que, sin embargo, no dejamos de usar en cada minuto del día".

Pese a la inquietud que pueda provocar la IA, el ganador de siete premios Goya lanza un mensaje de calma: "Nos tiene que ayudar a trabajar y acelerar todo lo que somos capaces de hacer. Es una herramienta hecha por humanos y para humanos, por lo que tiene que ser lo que nosotros queremos que sea". Además, Gato recuerda que esta tecnología no es la primera revolución que ha tenido lugar en el sector a lo largo de los años: "Pasamos de hacer animación con lápiz y papel a hacerla con ordenadores, que nos permitía hacer cosas mucho más espectaculares. Al final, es un lápiz con una nueva forma, a la que tendremos que adaptarnos y aprender a manejar". No obstante, el animador asegura que jamás se puede perder el componente humano: "Todas las herramientas, sin la parte de creatividad humana, no tienen valor. Es como si no hubiera nadie al volante. Ya estamos viendo producciones hechas 100% con Inteligencia Artificial y son una cosa atroz que no tienen ningún sentido".

En la cuarta entrega de la saga, Enrique Gato inserta el personaje de Arqueobot para reflexionar sobre el papel de la Inteligencia Artificial en la sociedad. / Belén González / EPC

Un personaje querido por el público

La saga cinematográfica de 'Tadeo Jones' ha contado, desde sus inicios en 2004, con el aprecio del público y de la crítica. Las películas, que han sido estrenadas en más de 40 países, suman seis premios Goya y llevan recaudados más de 120 millones de dólares en todo el mundo, 47 millones de los cuales fueron en la taquilla española. "Es una responsabilidad gigante, pero el verdadero premio es que la saga siga respaldada por la gente y quieran ver a los personajes".

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Después de más de dos décadas trabajando en Tadeo Jones, Enrique Gato considera al personaje como un hijo: "Siempre digo que tengo uno de carne y hueso y uno animado. La responsabilidad viene por el respeto a tu propio hijo y a la cantidad de fans que hay por todo el mundo". Aunque todavía es pronto para pensar si habrá más entregas de la saga y pese a que las películas son un "campo de juegos" para probar cosas, el director explica que lo más importante es que la historia se cree con cuidado y dé pasos hacia adelante: "Tadeo Jones es un hijo al que he visto crecer y al que voy a estar pegado toda la vida cuidándolo, y al que quizá, en algún momento, termine soltando la mano para que vaya solo".