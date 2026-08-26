El día que Whitney Houston se rindió a los pies de Dolly Parton en los Grammy por su mayor éxito 'I will always love you': "Esto es un verdadero honor"

La muerte de Dolly Parton a los 80 años ha supuesto el adiós a una artista con una de las carreras más extraordinarias de la música estadounidense. La cantante y compositora, referente indiscutible del country y autora de éxitos como 'Jolene', '9 to 5' o 'I Will Always Love You', ha fallecido este martes en Nashville (Tennessee, Estados Unidos) tras una batalla contra el cáncer.

Parton deja atrás más de seis décadas de trayectoria y una huella que va mucho más allá de la música, con una legión de artistas que han reivindicado su talento como compositora, intérprete y figura cultural.

'I Will Always Love You'

Entre todos los homenajes que ha recibido a lo largo de su carrera, hay uno especialmente significativo por quién lo protagonizó: el de Whitney Houston. En 1994, la cantante subió al escenario de los Grammy para recoger el premio a la mejor interpretación vocal pop femenina por su versión de 'I Will Always Love You', la canción que Parton había escrito y grabado originalmente en 1974.

Fue precisamente Dolly Parton quien le entregó el galardón, acompañada por David Foster. Houston no dudó entonces en reconocer públicamente la admiración que sentía por ella: "Dolly, por supuesto, viniendo de ti, esto es un verdadero honor. Escribiste una canción preciosa. Muchísimas gracias por escribir canciones tan bonitas".

La Recording Academy recuperó en 2023 aquel momento en uno de sus episodios de 'Grammy Rewind', describiéndolo como una celebración de círculo completo entre la autora de la canción y la artista que la convirtió en un fenómeno mundial.

La versión de 'I Will Always Love You', incluida en la banda sonora de la película de 'El Guardaespaldas', se convirtió en uno de los mayores éxitos de su carrera y acabó ganando aquella misma noche también el Grammy a la grabación del año. La banda sonora de la película se llevó, además, el premio al álbum del año.

Una admiración que venía de antes

Pero la admiración de Houston por Parton venía de antes. En una entrevista concedida a 'Rolling Stones' en 1993, cuando su versión de 'I Will Always Love You' ya había alcanzado un éxito extraordinario, Houston explicó que había sentido cierta preocupación antes de interpretar la canción por cómo reaccionaria su autora. "Creo que Dolly Parton es una compositora y cantante increíble. Estaba muy preocupada cuando le canté su canción, pensando en cómo se sentiría, en cuanto al arreglo, mis arreglos, mi estilo. Cuando dijo que le había encantado, significó muchísimo para mí", contó Houston.

La relación entre ambas terminó convertida en una clara representación de admiración mutua entre dos generaciones y dos estilos musicales. La propia web de Houston recuerda que su versión de 'I Will Always Love You' permaneció 14 semanas en el número uno del 'Billboard Hot 100' y que obtuvo dos Grammy en 1994.

Honor a Parton

La despedida de Dolly Parton también ha provocado una oleada de mensajes entre artistas de distintas generaciones. Paul McCartney la ha recordado como una "magnífica estrella" y una mujer maravillosa, mientras que Beyoncé, con quien Parton colaboró en 'Cowboy Carter', ha destacado que fue "el barómetro" y "la estrella polar".

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Sabrina Carpenter, que trabajó con ella en una nueva versión de 'Please Please Please', ha asegurado que guardará para siempre sus conversaciones, su sentido del humor y su sabiduría. La reacción se ha extendido también a figuras como Taylor Swift, Eminem, Reba McEntire, Céline Dion y otros artistas que han reivindicado el legado musical y humano de la artista.