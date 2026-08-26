Cesc Gay regresa a '53 domingos': "Entre hermanos he visto batallas campales que no me podía creer"

Julián López, Pepa Charro (quizá más conocida con el nombre de su desmelenado personaje La Terremoto de Alcorcón), Xavi Mira y Candela Serrat representaron este miércoles para la prensa una breve escena del último acto de '53 domingos', obra que estará en el Teatre Condal de Barcelona del 9 al 27 de septiembre. ¿Quién se ocupa de cambiar una bombilla en casa de papá?, plantea la escena. A propósito de esta minucia los hermanos interpretados por López y Mira entablan un tiroteo verbal en toda regla, con el resentimiento acumulado durante años como munición. Charro, su hermana, intenta tímidamente poner paz y sobre todo escurrir el bulto. Pero en un giro inesperado los dos hermanos firman una alianza masculina y deciden que le toca a ella cambiar la bombilla, porque el feminismo está muy bien pero tiene un precio, al parecer, cambiar bombillas. Serrat da vida a la pareja de López.

Cesc Gay estrenó '53 diumenges' en 2020, con Pere Arquillué, Àgata Roca, Lluís Villanueva y Marta Marco, y este año ha visto la luz en Netflix '53 domingos', la adaptación cinematográfica de la obra, dirigida asimismo por Gay y con un reparto formado por Javier Cámara, Carmen Machi, Javier Gutiérrez y Alexandra Jiménez. Ahora es el turno de la versión teatral en español, una coproducción de Misògines, Elefant y Focus.

Sofisticación y mala baba

"Entre hermanos puede darse uno de los vínculos más bonitos que las personas podemos tener, pero también entre hermanos he visto batallas campales que no me podía creer", cuenta Gay. Quien, por cierto, se lleva bien con sus hermanos. El personaje de Serrat es hija única y desde su mirada incrédula se desarrolla la obra, una comedia que equilibra sofisticación y mala baba, con diálogos marca de la casa. "Todo puede pasar, entre hermanos -escribe el cineasta y dramaturgo en un texto sobre '53 domingos'-. A menudo el presente y el pasado son una misma cosa y todos los colores de las emociones están presentes en su relación. Su vínculo es como una bomba de relojería que puede explotar por la más insignificante de las razones".

"Es la primera comedia que hago y puedo asegurar que el trabajo es mucho más difícil y sutil que en el drama", señala Serrat, que describe su personaje como "el espejo del público".

También es un debut '53 domingos' para López, aunque no precisamente en la comedia, por algo se forjó en 'La hora chanante' y 'Muchachada nui'. Pero sí en el teatro, donde "se trabaja mucho", considera. "Yo eso no lo sabía cuando seguí la llamada de la selva -prosigue-. No podía negarme a una obra sobre el ecosistema de la familia". Abordado innúmeras veces, pero sin ninguna pinta de que vaya a agotarse como tema artístico.

Menos energía

Charro tiene problemas con su personaje, más bien apagado. Normal. "Pasar de La Terremoto de Alcorcón a Natalia [el nombre de su personaje en '53 domingos'] no es nada fácil y me está costando mucho -relata-. Cesc me pide todo el rato que baje de energía". Para Charro, la caja de Pandora familiar que se abre en la obra "es pura vida". Mira, por su parte, dice: "Como espectador, me gusta que el teatro me dé lecciones de vida, y esta obra da muchas". Por supuesto, sin el más mínimo tono aleccionador, sino en un registro 'destroy' con clase.

El punto de partida de '53 domingos' es el encuentro de tres hermanos para hablar de qué hacer con su padre, que tiene 86 años y empieza a tener comportamientos raros. Pronto degenera la reunión en una 'mascletà' emocional.

El carrerón de 'Els veïns de dalt'

Gay, guionista y realizador de películas como 'Krámpack' (2000), 'Una pistola en cada mano' (2012) o 'Truman' (2015), se estrenó como autor y director teatral con 'Els veïns de dalt' (2015), pieza que cosechó más de 150.000 espectadores en España y que se ha representado en teatros de Buenos Aires, Bogotá, Lisboa, Ciudad de México, Miami o Roma, entre otras ciudades. No solo eso. Gay llevó la obra al cine con el título 'Sentimental' (2020), filme que logró cinco nominaciones en los Premios Goya, de las que solo la de Alberto San Juan a mejor actor de reparto cuajó en galardón. A su vez, 'Sentimental' fue objeto de una versión surcoreana, 'The people upstairs' (2025), dirigida por Ha Jung-woo, y Olivia Newton dirige a Penélope Cruz, Seth Rogen y Edward Norton en 'La invitación' (2026), poducción estadounidense ya estrena en su país de origen y con llegada prevista a las salas españolas en octubre. En efecto, 'La invitación' es un 'remake' de 'Sentimental'.