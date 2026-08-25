El supuesto "asesinato literario" de Natalie Portman en una novela de Rachel Cusk desata la polémica del verano

"¿Está basada esta historia de una estrella de cine en Natalie Portman?". Así, sin demasiados rodeos y con todos los elementos clicables bien a la vista, titulaba 'The Guardian' su crítica de 'Life of M', la novela con la que Rachel Cusk ha convertido la rentrée literaria en una barra libre de salseo, rumores y cotilleos elevados a la categoría de arte. O, en palabras de 'The New York Times', "cómo una novela intelectual se convirtió en chismorreo de famosos".

La historia empezó a cobrar forma a finales de julio, cuando salieron de imprenta las copias promocionales de la nueva novela de la autora de 'Despojos' y los primeros lectores no tardaron en advertir que 'Life of M' se parecía bastante, demasiado, a la vida de N. De Natalie Portman. "Es una célebre actriz de cine. Estrella desde la infancia, ahora imagen de una importante marca de moda, ha sido famosa toda su vida [...]; en la novela, las escenas de sexo de la primera película de M se eliminan por insistencia de su madre, como ocurrió con el debut de Portman en 1994, 'Léon', mientras que su película de bailarina es claramente 'Cisne Negro'", advierte 'The Guardian'.

El libro, que acaba de ver la luz en inglés, trata sobre una estrella de cine que acepta que su amiga escritora escriba su biografía y acaba como suelen hacerlo estos casos: con una colisión múltiple entre la escritora y la actriz a cuenta del retrato que dibuja la narración. Portman y Cusk, además, mantienen (¿mantenían?) una relación vagamente cordial y la actriz había llegado a decir que la británica es una de sus escritoras favoritas, lo que para la prensa británica y estadounidense significa que Cusk ha vuelto a hacer de las suyas con la autoficción, como ya ocurriera con 'Un trabajo para toda la vida', 'Despojos' o 'The Last Supper: A Summer in Italy'. En una entrevista con 'The New York Times', Cusk insiste en que 'Life of M' es una obra de ficción y, como tal, "se crea a partir de una mezcla heterogénea de cosas reales, tramas inventados y material personal". Que esté o no basada en Portman, asegura, "no es lo importante".

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Desde 'Vanity Fair' sugieren que la polémica podría no ser más que "una maniobra de marketing muy inteligente", pero para la prensa británica no queda duda: mientras 'The Telegraph' se refiere al libro como "un asesinato literario", 'The Times' lo ha definido como una "forma calculada de humillación". "Es un retrato muy reconocible de Natalie Portman que no parece reconocerla como un ser humano pleno, sugiriendo que ha sido absorbida por su propia fama", resume el rotativo londinense.