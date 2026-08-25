La Schubertíada de Vilabertran inicia la recta final con la música prohibida por el nazismo de Erwin Schulolff

La recta final de la Schubertíada de Vilabertran tendrá un concierto muy especial y lleno de contrastes: un sexteto de jóvenes que interpretarán dos compositores de estilos de música casi antagónicos: Erwin Schulhoff y Tchaikovsky.

El recital, que tendrá lugar mañana en la Canónica de Santa María de Vilabertran, reunirá a seis instrumentistas: Bernat Prat y Maria Florea (violín), Noemí Fúnez y María Rallo (viola), y Blai Bosser y Oriol Prat (violonchelo).

Música degenerada

El sexteto no es el formato habitual en los de la Schubertíada, más acostumbrada a los cuartetos clásicos. El interés del recital también radica en la elección del repertorio: la primera parte empezará con la oscura e impactante 'Sexteto de cuerda' del compositor checo Schulhoff, una pieza que fue muy reconocida hasta que fue prohibida por el régimen nazi. La música vanguardista del compositor, que tenía orígenes judíos y alemanes, fue a parar directamente a la lista de 'música degenerada', y él murió enfermo y hambriento en 1942 en el campo de concentración de Wülzburg. Esto condenaba al olvido la obra de un autor que hizo de la experimentación y la innovación su estilo, haciendo evolucionar la historia de la música a partir de fusiones entre la música clásica y géneros como el jazz o el folclore europeo.

La otra pata del recital se equilibrará con la reconocida y brillante 'Souvenir de Florence' de Tchaikovsky.

Piezas antagónicas

"Ambas piezas son casi antagónicas a nivel expresivo y aportan mucho contraste: Schulhoff es más reflexivo, un contexto histórico muy distinto, ya que fue perseguido por el nazismo y es muy interesante oír las dos obras juntas porque están hechas para las mismas voces e instrumentos, pero expresan cosas muy distintas", valora Bernat Prat. Por el contrario, dice, "la obra de Tchaikovsky es muy brillante y exuberante y con un final muy eufórico". Precisamente, según Prat, el contraste tímbrico hace que sea un programa nada monótono y que funcione muy bien en los conciertos. Además, también resalta el hecho de llevar al escenario la música de Schulhoff, poco interpretada y mucho menos conocida -no solo por el público general sino por los propios intérpretes de música clásica- que la del célebre Tchaikovsky.

El reto interpretativo

El violinista indica que tocar esta obra para sexteto de cuerda es un reto, sobre todo en uno de los movimientos, 'la Burlesca,' ya que tiene un ritmo irregular que les "lleva de cráneo". Cuando la tocaron por primera vez juntos, ninguno de los seis la había interpretado antes: "Todos quedamos muy impactados, fue un sentimiento muy unánime", dice.

No es la primera vez que el sexteto, cuyos miembros comparten amistad y conciertos en los últimos dos años, interpreta este repertorio. De hecho, fue a raíz de su estancia el pasado año en la Schubertíada de Valdegovía, en el País Vasco, que la actual directora artística de Vilabertran, Sílvia Pujalte, les invitó a repetirlo en el festival ampurdanés.

Espectacularidad

El formato sexteto, según Prat, es muy interesante de escuchar: se sitúa entre la pequeña orquesta y el grupo de cámara, con el añadido de otras dos voces graves (una viola y un violonchelo) que se suman al clásico cuarteto, lo que da más cuerpo y grosor al sonido. "Es hermoso, adquiere mucha espectacularidad", valora el violinista.

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Prat forma parte del Cosmos Quartet, fundado en 2014 junto a Oriol Prat, Helena Satué y Lara Fernández, y que ha formado parte varias veces de la programación de la Schubertíada de Vilabertran. También han pisado el escenario del Festival de Torroella de Montgrí, el Festival de Peralada o el Auditori de Girona. Asimismo el Cosmos Quartet participa regularmente en escenarios como la Bienal de Cuarteto de Barcelona, el Liceo de Cámara XXI del Auditorio Nacional de Madrid o la Quincena Musical de Donostia.