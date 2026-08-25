Cine
Robert Eggers, director de 'The Witch' y 'Nosferatu', recibirá el Premio Máquina del Tiempo en el Festival de Cine de Sitges
El director norteamericano Robert Eggers, con obras como 'The Witch', 'The Lighthouse' y 'Nosferatu', recibirá el Premio Máquina del Tiempo, en reconocimiento a su trayectoria, en el próximo Festival de Cine de Sitges que se celebrará del 8 al 18 de octubre. Los organizadores del certamen han recordado este martes que Eggers hizo su primera visita oficial a Sitges en 2015 cuando inauguró la 48º edición con su debut en el largometraje, 'The Witch'.
Ahora recibirá el Premio Máquina del Tiempo en reconocimiento a "una trayectoria excepcional, que ha contribuido decisivamente a la renovación del cine fantástico y de terror contemporáneo". Durante su estancia, el cineasta también presentará un clip de su próxima película, 'Werwulf', producida por Focus Features y Universal Pictures, que llegará a las salas españolas el día 8 de enero de 2027.
El nuevo largometraje mantiene su sello característico en una historia de "terror folclórico ambientada en la Inglaterra del siglo XIV, donde una criatura misteriosa atemoriza a una comunidad rural.
Robert Eggers la ha coescrito con el autor y guionista islandés Sjón, con quien colaboró en 'The Northman' (2022), en cuyo reparto había actores habituales de su universo como Aaron Taylor-Johnson, Lily-Rose Depp y Willem Dafoe.
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