En el Eixample
El nuevo Teatre Balmes suma 490 butacas al 'boom' de la cultura en directo en Barcelona, con énfasis en el humor
El espacio abrirá en noviembre impulsado por MPC Managemet y Brot Cultural
Con viento de cola, tras tres años (2023, 2024 y 2025) de récord de espectadores y taquilla del teatro en Catalunya, rebasada curso tras curso la marca previa a la pandemia, nace el Teatre Balmes, un nuevo espacio en el centro de Barcelona que acogerá comedia, música, artes performativas y nuevas formas de entretenimiento.
Situado en la calle de Balmes, entre Còrsega y Rosselló, el Teatre Balmes nace con la voluntad de impulsar un "nuevo espacio para la cultura en directo" y convertirse en un punto de encuentro "entre artistas y público", informa ACN.
Impulsan el Teatre Balmes MPC Management, agencia de representacion de cómicos como Berto Romero, Grison, José Corbacho, el Sevilla o Ignatius Farray, y Brot Cultural, empresa gestora del espacio cultural Rambleta, en València.
La previsión es que el Teatre Balmes abra en noviembre, con 490 butacas en su configuración de teatro (aforo de 350 en el formato de café teatro y de 500 en el de pista).
Óscar Sáenz, Txabi Franquesa, Wilbur, Kiki Morgan, Naim Thomas o Jordi Merca son algunos de los nombres ya confirmados para los primeros pasos del Teatre Balmes, que ocupa un recinto dedicado al espectáculo desde principios del siglo XX, con etapas como cine y como tablao flamenco.
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