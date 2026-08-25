Muere Dolly Parton a los 80 años, la voz que llevó el country al mundo

Dolly Parton, una de las grandes figuras de la música country y uno de los rostros más reconocibles de la cultura popular estadounidense, ha muerto este martes a los 80 años, según ha confirmado su familia.

El anuncio lo ha realizado Brian Seaver, sobrino de la cantante e hijo de Cassie Parton, a través de un vídeo publicado en nombre de las familias Parton y Owens. Seaver ha explicado que fue la propia artista quien le pidió hace años que, cuando llegara el momento, fuera él quien comunicara públicamente su muerte.

"Es un honor mezclado con un enorme orgullo y una gran tristeza", ha asegurado. Emocionado, ha añadido que "la tristeza está con nosotros, no con Dolly" y ha recordado también a Carl Dean, marido de la artista durante casi seis décadas y fallecido en marzo de 2025.

El sobrino de Parton, que trabajó durante más de dos décadas como responsable de su seguridad, destacó además la capacidad de su tía para abrir camino a quienes la rodeaban. "Dolly abrió puertas", afirmó, tanto para su propia familia como para generaciones de cantantes, compositores y músicos.

Dolly Parton / Henning Kaiser / picture alliance / dpa

Sus últimos meses

La muerte de Parton se produce apenas unos días después de que la cantante hablara públicamente sobre los problemas de salud que la habían obligado a reducir su actividad. El pasado viernes aseguró a la revista 'People' que todavía se estaba recuperando, aunque insistió en que continuaba trabajando.

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que no presté atención mientras cuidaba de Carl", explicó entonces. En mayo había cancelado su residencia en Las Vegas y la semana pasada tampoco pudo acudir a la inauguración de una nueva atracción en Dollywood después de sufrir mareos y deshidratación.

Ni siquiera entonces quiso hablar de retirada. "Aunque todavía me estoy recuperando, sigo trabajando", aseguró apenas unos días antes de conocerse su muerte.

De Tennessee al mundo

Nacida como Dolly Rebecca Parton el 19 de enero de 1946 en Tennessee, creció en una familia humilde de doce hermanos y comenzó a cantar desde muy joven. Su carrera tomó impulso en los años sesenta junto al cantante y presentador Porter Wagoner, con quien ganó popularidad antes de emprender un camino en solitario que terminó por situarla entre las grandes figuras de la música estadounidense.

Fue entonces cuando construyó un repertorio que trascendió ampliamente las fronteras del country. 'Jolene', '9 to 5' e 'I Will Always Love You' se convirtieron en algunas de sus canciones más reconocibles, aunque esta última alcanzó una dimensión todavía mayor gracias a Whitney Houston, que la recuperó para la banda sonora de 'El guardaespaldas'.

La canción había sido escrita por Parton al poner fin a su etapa profesional junto a Wagoner y el éxito de la versión de Houston fue tal que la propia cantante llegó a bromear años después con los beneficios obtenidos: "Cuando salió la versión de Whitney, gané suficiente dinero para comprar Graceland".

A lo largo de más de seis décadas recibió once premios Grammy y extendió su carrera también al cine. En 1980 protagonizó junto a Jane Fonda y Lily Tomlin '9 to 5' ('Cómo eliminar a su jefe'), cuya canción principal escribió e interpretó ella misma.

Dolly Parton en una imagen de archivo / VALERIE MACON / AFP

Más allá de la música

Fuera de los escenarios, Parton desarrolló también una importante faceta empresarial y filantrópica. Dollywood, el parque temático situado en Tennessee, se consolidó como uno de los grandes atractivos turísticos de la región, mientras que a través de sus proyectos destinó parte de su fortuna a iniciativas sociales y educativas.

Entre ellas destacó Imagination Library, creada para fomentar la lectura entre los niños mediante el envío gratuito de libros. Durante la pandemia de covid-19, además, donó un millón de dólares a la investigación de la Universidad de Vanderbilt que contribuyó a los trabajos relacionados con la vacuna de Moderna.

La familia no ha detallado por ahora las causas de su fallecimiento.