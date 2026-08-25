Magia estratosférica
El Mago Pop visita el Johnson Space Center de la NASA, en Houston, con vistas a su cósmico nuevo espectáculo
EL PERIÓDICO
Antonio Díaz, El Mago Pop, ha visitado el Johnson Space Center de la NASA, en Houston, uno de los centros neurálgicos de la historia y el presente de la exploración espacial. Durante la visita, Díaz pudo acceder a diferentes instalaciones del complejo y conocer de primera mano algunos de los espacios desde los que se escribieron páginas fundamentales de la historia de la humanidad.
Uno de los momentos más emocionantes tuvo lugar en el histórico Mission Control de las misiones Apolo, el lugar desde el que se coordinó una de las mayores gestas de la historia de la humanidad: la llegada del hombre a la Luna.
Pero la visita a Houston va mucho más allá de cumplir un sueño personal. El Mago Pop se encuentra actualmente inmerso en la creación de su próxima gira mundial de estadios, un proyecto con el que pretende llevar los límites de la magia y del espectáculo a una escala nunca vista.
Inspiración aeroespacial
Dentro de ese proceso creativo, el artista trabaja en el desarrollo de una de las ilusiones más ambiciosas de toda su carrera, un desafío relacionado con el espacio, la tecnología y algunos de los principios que han permitido al ser humano llegar mucho más lejos de lo que durante siglos parecía posible.
Para afrontar este nuevo reto quiere rodearse de algunos de los mejores especialistas e ingenieros del mundo y profundizar en conocimientos y tecnologías procedentes del ámbito aeroespacial. La visita al Johnson Space Center se convierte así en una fuente extraordinaria de inspiración e investigación para un proyecto cuya naturaleza el equipo de El Mago Pop mantiene todavía en absoluto secreto.
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