Cine
Los Javis y la actriz de 'Obsession' Inde Navarrete serán homenajeados por la Crítica de Hollywood
La sexta edición de la Celebración del Cine y la Televisión reconocerá el talento hispano y latino, premiando a Los Javis por su labor en 'La Bola Negra' y al colombiano John Leguízamo por su extensa carrera
Agencias
Los directores españoles Javier Ambrossi y Javier Calvo, el colombiano John Leguízamo y la estrella en ascenso de 'Obssession', Inde Navarrete, recibirán un homenaje en los premios de la Crítica de Hollywood, un evento anual que celebra el talento hispano y latino en la industria del cine y la televisión.
La Celebración del Cine y la Televisión, que tendrá su sexta edición el próximo 2 de octubre en la ciudad de Beverly Hills (EE.UU.), distinguirá a los popularmente conocidos como Los Javis con el premio al mejor director por 'La Bola Negra', inspirada en una obra inacabada del poeta granadino Federico García Lorca.
La película, cuyo estreno está fijado para el próximo 25 de septiembre antes de su llegada a Netflix, triunfó en el último Festival de Cannes, donde se alzó con el premio a la mejor dirección y recibió una larga ovación de varios minutos. La esperada producción está protagonizada por un reparto estelar encabezado por Guitarricadelafuente, Miguel Bernardeau, Carlos González, Milo Quifes, Lola Dueñas, Julio Torres, Penélope Cruz y Glenn Close.
Por su parte, Leguízamo recibirá el galardón a trayectoria profesional, en reconocimiento a las más de cuatro décadas de trabajo que le han valido un Emmy y un Tony y que incluyen recientemente su participación en la aclamada 'The Odyssey' ('La Odisea'), de Christopher Nolan.
Navarrete se llevará el galardón a la mejor actriz revelación en la categoría de cine por su aclamado papel en 'Obssession', que se ha convertido en un fenómeno en taquilla con más de 500 millones de dólares recaudados en todo el mundo.
La lista de premiados la completan el productor brasileño nominado al Óscar Rodrigo Teixeira, quien ha estado detrás de los éxitos de 'Call Me By Your Name' o la ganadora a mejor película internacional 'I'm Still Here' ('Aínda Estou Aquí').
Asimismo, el actor James Ortiz recibirá el galardón a la innovación por 'Project Hail Mary'; Aimee Carrero se alzará con el reconocimiento a la mejor actriz de reparto por la serie 'Your Friends & Neighbors', de Apple TV, mientras que Beth de Araújo obtendrá la distinción a la directora revelación por su película 'Josephine' y Laysa De Oliveira el premio a la actriz revelación en serie por 'Lioness', informa Efe.
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