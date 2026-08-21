'Outlander': ¿pero qué demonios pasó entonces?

Durante ocho temporadas y algo más de 12 años en emisión (con casi dos años de paréntesis por culpa, en parte, de la pandemia), 'Outlander' se presentó al mundo como una oda al amor, una celebración intensa (e intensamente física) del romance más allá del tiempo y el espacio entre dos personajes nacidos para estar juntos. En la historia ideada por Diana Gabaldon para una querida serie de libros, Claire Randall (Caitríona Balfe) es una enfermera de combate que, tras regresar de la segunda guerra mundial, se ve ve transportada en plena luna de miel a la Escocia de 1743, donde acaba cayendo en los brazos de otro hombre: el 'highlander' Jamie (Sam Heughan).

No, no ha sido todo bonito: Claire se ha enfrentado a un brutal ataque y violación múltiple, la (téorica) pérdida de su hija Faith e incluso un juicio por brujería. La pareja acababa instalada en la colonia de Carolina Del Norte en un momento complicado: los días previos a la Guerra de Independencia de Estados Unidos. Pero, sobre todo, ha habido amor, amor de muchas clases, romántico, parental y por los amigos. Por eso resulta curioso que 'Outlander' haya acabado produciendo, sobre todo, discusiones: ¿qué pasó en su final? Nadie se aclara y todos queremos tener la razón.

Larga serie de despedidas

'Y el mundo estaba todo a nuestro alrededor', estrenado el 15 de mayo de este mismo año, empieza con muchas demostraciones de afecto. Jamie y Claire se preparan para ir a la Batalla de Kings Mountain, enfrentamiento decisivo entre los patriotas americanos, liderados por Jamie, y los leales a la Corona británica, comandados por Patrick Ferguson (personaje real encarnado por Charles Aitken). Temen por su vida y, sobre todo, la de él: recordemos que el profesor de historia Frank Randall (Tobias Menzies), primer marido de Claire, escribió en aquel libro póstumo que Jamie moría en combate.

Consciente de esa posibilidad, nuestro héroe redacta su última voluntad y testamento y tiene conversaciones sentidas con Claire, su hija Brianna (Sophie Skelton) y una colmena de abejas, un poco al estilo del Mark Wahlberg que hablaba con una planta en 'El incidente'. Claire da consejos a su nieta Fanny (Florrie May Wilkinson) antes de unirse a los hombres del cerro Fraser para ejercer labores como médico; y, si hace falta (por eso se lleva un arma), sumarse a la acción virulenta. Claire acaba observando muchas bajas, pero Jamie parece salvarse… hasta el último momento, cuando Ferguson lo sorprende con un tiro a traición.

¿Qué delirio es este?

Veíamos después a Jamie como un fantasma que observaba a Claire en los años 40, cuando ella todavía no lo había conocido. Lo identificamos así como el espectro que acosaba a la protagonista en aquel primer episodio en que la susodicha viajaba a Inverness en 1945 con su esposo. ¿Qué significa esto? ¿Puede Jamie, como espectro, viajar a través de los siglos? ¿Existe fuera del tiempo?

Acto seguido, el joven Jamie aparece en las míticas piedras de Craigh na Dun. Cuando las toca, crecen las flores azules que, más adelante, atraerán a Claire al lugar desde el que viajará al pasado. Después, volvemos a Kings Mountain, donde ella tiene ahora todo el pelo blanco. En el último momento, ambos abren los ojos y se oye una inhalación. ¿Ha resucitado Claire a Jamie con sus recientemente descubiertos poderes mágicos? ¿O hablamos de su posterior reencuentro cuando ambos están muertos, un poco al estilo del final de 'Perdidos'? Las preguntas solo se acumulan.

"Algunos días pienso: '¿Sabes qué? Sobreviven, regresan al cerro de Fraser y viven felices para siempre'", dijo Heughan a 'The Hollywood Reporter'. "Pero también tengo mis dudas. Creo que están juntos en otro lugar. Tal vez en el más allá, algo que podría estar implícito por la piedra sobre la que están acostados. De cualquier manera, son felices y están juntos. Creo que eso es lo único que importa". Pero Matthew B. Roberts, productor de la serie, se ha puesto tan terco como David Chase (creador de 'Los Soprano') a la hora de (no) dar explicaciones. "No voy a interpretar el final por nadie", declaró también a 'THR'. "Cada uno tiene su propia experiencia con la serie. Si has visto una temporada u ocho, has tenido tus propios sentimientos desde el principio, y no soy quién para decir: 'Así es como deberías sentirte con respecto al final'".

No se vayan todavía

Porque falta, además, un cameo inesperado poscréditos, el de la propia Diana Gabaldon firmando libros de su saga fantástico-romántico al más puro estilo de Carol Sturka en 'Pluribus'. Posdata con guiño a Claire: el viejo cuaderno de la protagonista aparece como clara inspiración de la escritora de Arizona. A la confusión y ambigüedad se une ahora ese componente 'meta' para rizar el rizo.

"Queríamos darles una despedida adecuada", decía Caitríona Balfe en una entrevista a mi compañera Marisa de Dios, experta de la casa en 'Outlander'. "Pero sé que no vamos a contentar a todo el mundo, es imposible". ¿Y la cantidad de conversación que tenemos todavía por delante? Eso es impagable.