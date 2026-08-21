El montaje de la 'ciudad' de Shakira para su residencia en Madrid ya está en marcha

El montaje de la 'ciudad' de Shakira para su residencia de doce conciertos en Madrid ya está en marcha, con ocho pabellones que formarán el Mundo Macondo, una experiencia "sin precedentes" basada en el realismo mágico y 'Cien años de soledad' del escritor, también colombiano, Gabriel García Márquez.

Así lo ha descrito el director del festival y responsable de producción, Alberto Rivas, en un recorrido con medios de comunicación por el madrileño recinto Iberdrola Music, en el que se está ensamblando toda esta infraestructura, que estará lista para mediados de septiembre, unos días antes del primer concierto.

"Es la primera vez que se hace algo tan grande, tan espectacular, con tantos recursos y durante tanto tiempo, porque van a ser un mes de conciertos", ha asegurado.

El 18 de septiembre tendrá lugar el primero, de los doce conciertos previstos, y los asistentes podrán permanecer en el recinto desde las 12:00 hasta la 1:00, tras la finalización del concierto a las 23:00 horas, con el fin de que la salida sea un "goteo controlado" que evite aglomeraciones y ruidos en el entorno.

Shakira concluirá así en España 'Las Mujeres Ya No Lloran World Tour', la gira latina más taquillera de la historia.

Una experiencia, ocho pabellones

Cada uno de los ocho pabellones que forman la experiencia Macondo -pueblo ficticio en el que se desarrollan varias novelas de García Márquez- contará con actividades sobre un área específica, desde gastronomía, a música, arte o literatura.

Las zonas estarán marcadas con distintos colores, que sirven de guía para los asistentes en sus recorridos por el recinto.

Todos confluyen en una plaza central donde está el árbol de Macondo, explica Rivas, de forma que los senderos actúan como las ramas y conectan las distintas experiencias formando "un relato muy romántico".

Uno de los pabellones más avanzados en la construcción es el de gastronomía, que tendrá un color fucsia y contará con 'foodtrucks' y puestos fijos de comida, así como una "mesa infinita", que sigue el concepto de "comer todos en la misma mesa".

El área de moda, que expondrá ropa y bisutería de marcas latinas, también dispondrá de un mirador, mientras que en la zona fan se encontrará el 'merchandising' y otros artículos expuestos, como los vestidos lucidos por la colombiana en videoclips.

El Macondito será el espacio destinado al público infantil y el de literatura recreará la librería que la propia Shakira tiene en su casa, pero su construcción tendrá que esperar a que termine el festival Coca Cola Music Experience, que tendrá lugar en una parte del recinto el 4y 5 de septiembre.

Todos los pabellones, incluidos los de arte y música, giran en torno al concepto de 'Es latina', el conjunto de actividades en torno a esta residencia y donde se han incluido artistas españoles.

Medidas ante las quejas de los vecinos

Ante las quejas de los vecinos de los barrios cercanos al recinto, Villaverde y Getafe Norte, a raíz de otros eventos como el Mad Cool, Rivas ha recordado que no se trata de un festival que dure toda la noche, sino de un concierto que termina a las once.

"Se han tenido reuniones con todos los agentes relacionados, se han tomado todas las medidas que nos han impuesto y otras que nosotros estamos proponiendo", ha señalado Rivas, que ha añadido que todo el mundo esté contento y no haya ningún problema son sus máximas.

Algunas de las precauciones que se van a tomar consisten en que el público salga del recinto en un "goteo controlado", desde el fin de la actuación hasta el cierre, con experiencias e iluminación especial.

Además, también se han dispuesto medidas correctoras y control de ruidos y movilidad, pantallas acústicas y una mayor señalización fuera, según Rivas.

Noticias relacionadas

El estadio tendrá seis módulos de gradas desmontables que, sumados al espacio de la pista, tendrá una capacidad para 50.000 personas.