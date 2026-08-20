'O Menino d'Olho d'Água' recibe el premio al mejor documental en el In-Edit Empordà 2026

El festival de cine documental musical In-Edit Empordà 2026, celebrado del 1 de julio al 19 de agosto, cierra su tercera edición otorgando el Premio del Mejor Documental Internacional al filme brasileño 'O Menino d'Olho d'Água'. Este año, la muestra de cine documental, programada en el marco del Festival de Torroella, ha presentado 12 documentales, de los cuales la mitad eran estrenos.

'O Menino d'Olho d'Água', dirigido por Lírio Ferreira y Carolina Sá, es un documental que explora el universo creativo del compositor y multiinstrumentista brasileño Hermeto Pascoal. El filme ha sido galardonado por su "poética visual y sonora", que consigue transmitir "la magia de un músico audaz".

En esta edición, el Premio del Público se lo ha llevado el largometraje 'Ivry Who?', de Gaï Tordjman, cuya proyección en la muestra ha supuesto el estreno en España. El documental relata el vínculo entre un joven cineasta en crisis y su vecino de 93 años, el extraordinario violinista Ivry Gitlis. La película explora la vida de este genio olvidado para entender por qué Gitlis fue aislado del mundo de la música clásica.

El jurado de esta edición ha estado formado por Carlos R. Ríos, director del D’A - Festival de Cinema de Barcelona y vicepresidente de l’Acadèmia de Cinema Català; Imma Merino, crítica de cine de 'El Punt Avui'; Helena Roig, cineasta e impulsora de Mercixula, y Albert Cruset, proyeccionista del Cinema Montgrí.

Los 12 filmes presentados para el In-Edit Empordà de este año han sido 'Monk in Pieces', de Billy Shebar; 'Paquito D’Rivera: From Carne y Frijol to Carnegie Hall', de Juan Mandelbaum; 'O Menino d’Olho d’Água', de Lírio Ferreira y Carolina Sá; 'Ivry Who?', de Gaï Tordjman; 'El canto de las manos', de María Valverde; 'Ensemble Modern. Why we play', de Thorsten Schütte; 'Yuja', de Lorna Tucke; y 'Conducting Mahler', 'Gozaran - Time Passing', 'How to Get Out of the Cage - A Year with John Cage', 'Inner Landscape' y 'Half Moon', de Frank Scheffer.

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El galardón del Mejor Documental Internacional estaba dotado con un premio de 3.000 euros para el ganador.