La Calva Tatuada convierte en novela la turistificación de Barcelona: "Aquí todo está pensado para el consumo extranjero"

La Calva Tatuada, así es conocido en redes Carlos Ramírez (Nou Barris, 1997), profesor de química en un instituto que, en los últimos meses, ha ganado una gran notoriedad por abordar, de manera crítica y con un humor punzante, problemas sociales como la crisis de la vivienda, la desigualdad económica o los derechos del colectivo LGTBIQ+.

Ramírez acaba de hacer ahora su debut como novelista con 'BarcelonAventura' (Montena, 2026), una historia de ficción que sigue los pasos de Ashley, una 'expat' que reside en Barcelona con una vida perfecta: tiene un trabajo en remoto, vive en un lujoso piso de Gràcia, conoce todas las cafeterías de 'brunch' de la ciudad y tiene un novio especulador. Lo que no sabe es que un grupo de ciudadanos y animales se está uniendo para combatir todo lo que ella representa, lo que la obligará a salir de su burbuja.

Con un sarcasmo ácido y un toque irreverente, Ramírez presenta Barcelona como un parque temático para turistas. A partir de dos puntos de vista —el de Ashley, escrito en castellano, y los de Rateu Fabra y la Cuka k Mana, en catalán—, el creador de contenido muestra la realidad opuesta que vive cada bando: "Quería introducir las dos lenguas porque es un reflejo de quién soy y de cómo vivo mi identidad lingüística. Para mí era importante que saliera el catalán, pero también quería que fuera accesible para personas de otras ciudades de España que también están viviendo esta gentrificación y que sirviera como un toque de atención para el despertar de la conciencia política que quiero que haya".

El libro de La Calva Tatuada, 'BarcelonAventura', sigue a Ashley, una 'expat' que reside en Barcelona cuya vida perfecta se verá alterada cuando un grupo de ciudadanos y animales se alíe para combatir la turistificación. / Belén González

En el libro aparece el personaje de Rateu Fabra, la rata líder del colectivo Claveguera Combativa, un grupo vecinal que lucha contra la turistificación y que fue creado en 1992, año en que se celebraron los Juegos Olímpicos de Barcelona. Ramírez no escogió esta fecha al azar: "Me compré un libro de los Juegos porque sentía curiosidad por cómo este evento transformó la ciudad, que era un motivo de orgullo". En ese libro aparecían fotos de la época de grafitis de protesta, lo que le hizo darse cuenta de que el estatus de "ciudad escaparate" empezó ahí: "En aquel momento ya había personas que veían el efecto que los Juegos tendrían en la ciudad, y me replanteé hasta qué punto los eventos que pasan en Barcelona tienen un impacto positivo o si nos han vendido la imagen de que tenemos que sentirnos orgullosos de algo que, a la larga, nos traerá problemas".

Un problema en expansión

Estos procesos de gentrificación y todo lo que comportan no se limitan al centro o a las zonas altas de la capital, ya que distritos como La Mina están viendo también un aumento de pisos turísticos: "En los barrios periféricos de Barcelona ya hay turistas, al igual que en ciudades como Terrassa. Es una plaga que se expande y todo está pensado para el consumo extranjero de mayor poder adquisitivo". Dada esta situación, el creador de contenido se pregunta cuál es el tope: "Las dinámicas neoliberales capitalistas no tienen límites porque la avaricia no tiene límite. ¿Qué modelo de ciudad es priorizar los intereses particulares burgueses frente al bienestar de la población?".

El libro ofrece una visión exagerada de la realidad, pero aborda cuestiones como la escasa necesidad que los 'expats' sienten de integrarse en el tejido local de la ciudad, algo que Ramírez atribuye a su condición de privilegio: "No solo por la parte económica, sino por las normativas que les facilitan la llegada. Ven que la mayoría de la oferta se dirige a ellos y vienen porque es como una experiencia de película, un oasis en el Mediterráneo donde pueden disfrutar". Esta situación "valida constantemente una sensación de superioridad respecto a las personas locales".

Conocido en redes por su manera crítica y humorística de denunciar problemáticas sociales, La Calva Tatuada asegura que el primer paso para combatir la turistificación es la unión de la clase trabajadora con conciencia de clase. / Belén González

Sus inicios en redes

Esta voluntad de denunciar públicamente problemáticas le surgió después de haber vivido unos meses cerca de la Sagrada Família: "Sentí mucha impotencia al ver que nos están arrebatando la ciudad. No veía que este tema se tratara con la importancia que tiene, así que comencé a publicar vídeos en las redes". Para Ramírez, la respuesta a la situación en la que se encuentra Barcelona empieza por la unión de la clase trabajadora con conciencia de clase: "No hay una solución mágica, pero el primer paso sería movilizarnos. Aunque tampoco hay una sola manera, lo más efectivo y rápido sería entrar en las administraciones y hacer nuevas leyes y normas".

Como sucede con 'BarcelonAventura', la Calva Tatuada utiliza el humor en sus vídeos, lo que permite que sus críticas lleguen más lejos: "Las redes están llenas de gente de izquierdas que hace contenido divulgativo serio, y aunque tiene que haber rigor y diversidad de contenido, no estamos en una conferencia ni en clase. La gente se queda a mirar un vídeo si la persona le transmite buenas vibraciones y creo que ser Pepito Grillo nos está haciendo un flaco favor". En este sentido, Ramírez opina que hay que explorar nuevas formas más auténticas de retratar la realidad: "La extrema derecha sabe muy bien cómo dirigirse a la gente y hacer llegar su mensaje porque interpelan a los sentimientos, y nosotros podemos hacer lo mismo con el humor".