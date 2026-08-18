Obras maestras de Picasso, Da Vinci y Bacon se mudan al Golfo Pérsico

Cuadros de Monet y Mondrian, copas de jade del imperio mongol, tableros de ajedrez realizados en al-Ándalus, estampas de Hokusai y un inabarcable catálogo de obras maestras de primeras espadas como Cézanne, Warhol, Pollock, Gauguin, Rothko o Picasso, por citar unos pocos, componen las espectaculares colecciones que países como Qatar y los Emiratos Árabes Unidos llevan años amasando y alimentando gracias al músculo financiero de los hidrocarburos. En el inventario final, cinco obras, las joyas de la corona, destacan sobre todas las demás, ya sea por motivos económicos, artísticos o una mezcla de ambas.

'Salvator Mundi' / EPC

'Salvator Mundi', de Leonardo da Vinci

La pintura más cara del mundo se vendió en Christie’s en 2017 por 450 millones de dólares y, desde entonces, se le ha perdido el rastro. De la obra, atribuida a Leonardo da Vinci, se dijo que había sido adquirida para el Louvre de Abu Dabi, pero su comprador, el príncipe saudí Bader bin Abdullah bin Mohammed bin Farhan al-Saud, la mantiene a buen recaudo en Ginebra mientras, según la BBC, sopesa convertirla en reclamo de un futuro museo en Riad.

'La confirmación', de Nicolas Poussin / EPC

'La confirmación', de Nicolas Poussin

Obra maestra del francés Nicolas Poussin y una de las piezas más exquisitas de su innovadora serie 'Los siete sacramentos', 'La confirmación' se puede ver en el Louvre de Abu Dabi después de que el Departamento de Cultura y Turismo del emirato la adquiriese por 19 millones de libras. El gobierno británico intentó evitar que la obra, un lienzo del siglo XVII que se había conservado en el país durante más de 200 años, abandonase Reino Unido, pero la falta de un comprador que igualase la oferta abudabí le abrió las puertas del flamante edificio de Jean Nouvel, donde se ha exhibido junto al 'Autorretrato' de Poussin, préstamo del Louvre parisino.

'Lullaby Spring', de Damien Hirst / EPC

‘Lullaby Spring’, de Damien Hirst

Además del espectacular 'Viaje milagroso' que instaló en el acceso del hospital de Sidra, en Doha, la familia Al Thani ha cultivado su pasión por las obras del británico Damien Hirst con adquisiciones de relumbrón como la de 'Lullaby Spring', una consola metálica de farmacia que contiene 6.136 pastillas hechas a mano y pintadas individualmente por el propio artista por la que la familia real de Qatar pagó 14 millones de dólares. La compra, en junio de 2007, convirtió a Hirst en el artista vivo más cotizado.

'Las mujeres de Argel', fotografiadas antes de su venta en 2015 / EFE

‘Las mujeres de Argel', de Pablo Picasso

Hamad bin Jassim bin Jaber Al Thani, ex primer ministro de Qatar, batió todos los récords en 2015 al comprar por 161,3 millones de euros una de las 15 versiones que Picasso realizó de 'Las mujeres de Argel' en 1955. Desde entonces, la obra forma parte de la colección privada del jeque y no se ha vuelto a ver en público. En el momento de la compra, medios estadounidenses ya vaticinaban que lo más probable era que el cuadro no se llegase a exponer en público en Qatar porque aparecía una mujer desnuda, pero quizá la inauguración del Art Mill de Doha lo saque a la luz.

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'Tres estudios de Lucian Freud', de Francis Bacon / EPC

'Tres estudios de Lucian Freud', de Francis Bacon

De récord en récord, la jequesa Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al Thani volvió a hacer saltar la banca en 2013 cuando compró, por 142,4 millones de dólares, 'Tres estudios de Lucian Freud', tríptico pintado por Francis Bacon en 1969. La obra, parte desde entonces de las colecciones estatales de Qatar, comparte protagonismo con ‘Los jugadores de cartas’ de Cézanne, comprada por 250 millones de dólares, y 'Nafea Faa Ipoipo (¿Cuándo te casarás?)', de Gauguin, adquirido también por la familia Al Thani por 300 millones de dólares.