Mueren en un accidente de tráfico Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior, y su marido, el productor de cine Nicolas Altmayer

Mathilde Favier, directora de relaciones públicas de Dior Couture, y su marido, el productor de cine Nicolas Altmayer, fallecieron en la tarde de este lunes, 17 de agosto, en un trágico accidente de tráfico cerca de Thouars, al noroeste de Poitiers, según ha informado este martes la Fiscalía de Niort. La pareja falleció el lunes hacia las 16:00 horas cuando su vehículo "chocó contra un camión que circulaba en sentido contrario mientras adelantaban a otro vehículo", precisó el fiscal adjunto de Niort, Nicolas Leclainche, que ha abierto una investigación por "homicidio involuntario cometido por un conductor" con el fin de determinar las circunstancias exactas de los hechos.

Mathilde Favier, de 57 años, era directora de Relaciones Públicas de la firma Dior, mientras que Nicolas Altmayer, productor cinematográfico de 61 años, estaba al frente de la sociedad Mandarin & Compagnie junto con su hermano Éric. El presidente y consejero delegado de LVMH, Bernard Arnault, expresó su tristeza en la cuenta de Instagram de Dior y rindió homenaje a quien "dedicó tantos años de su vida a poner su pasión, su energía y su talento al servicio de la casa Dior". "Era una mujer excepcional, cuya alegría contagiosa, talento y lealtad eran ejemplares", declaró por el mismo canal la consejera delegada de Dior, Delphine Arnault.

Nicolas Altmayer era conocido por haber producido las películas 'OSS 117' y 'Brice de Nice', con Jean Dujardin, y, más recientemente, 'Alpha', de Julia Ducournau, y 'Monsieur Aznavour', con el actor Tahar Rahim. "Ha muerto un gran productor", declaró el director Fabien Onteniente, cuatro de cuyas películas fueron producidas por la compañía de Nicolas Altmayer y su hermano, entre ellas 'Jet Set' y '3 Zéros'.

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En 2017, el productor recibió junto con su hermano el Premio Daniel Toscan du Plantier, concedido por la Academia de los César y que distingue al mejor productor francés del año. Su filmografía como productor se caracterizó por el eclecticismo, alternando comedias populares y dramas de autor como Frantz, de François Ozon, o Saint-Laurent, de Bertrand Bonello. "Conmoción y tristeza. Nicolas Altmayer era un gran productor. Un apoyo y un amigo", escribió François Ozon en X.