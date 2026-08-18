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Danza

'El Lago de los Cisnes' regresa a Barcelona con una apuesta renovada de la mano del Ballet de Kiev

La compañía ucraniana, dirigida por Víktor Ishchuk, actuará en el Teatro Tívoli del 18 al 30 de agosto

Catalunya tendrá una compañía nacional de danza en 2027

Un momento de 'El Lago de los Cisnes' que el Ballet de Kiev representa en en el Teatro Tívoli.

Un momento de 'El Lago de los Cisnes' que el Ballet de Kiev representa en en el Teatro Tívoli. / Zowy Voeten

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Laura Nuel

Barcelona
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El Ballet de Kiev presenta 'El Lago de los Cisnes', que se podrá ver en el Teatro Tívoli de Barcelona del 18 al 30 de agosto. La compañía, dirigida por Víktor Ishchuk, regresa por quinto año consecutivo a la capital catalana para presentar una nueva temporada de una de las grandes obras del ballet clásico.

Como explica Ishchuk, 'El Lago de los Cisnes' es una obra que cuenta con numerosas versiones, y la compañía ucraniana también introduce cambios en cada temporada. "La música de Chaikovski supera las cuatro horas, pero la función solo dura dos -señala el coreógrafo-. Siempre es posible cambiar algo que haga que la función mejore". En esta nueva propuesta, el Ballet de Kiev ha realizado cambios en el vestuario, la música, la escenografía y la iluminación.

Barcelona. El Ballet de Kiev presenta ‘El Lago de los Cisnes’ en el Teatro Tívoli, donde la compañía, dirigida por Víktor Ishchuk, regresa por quinto año consecutivo para ofrecer una nueva temporada de una de las obras maestras del ballet clásico, del 18 al 30 de agosto. 17 de agosto de 2026. Cultura. AUTOR: ZOWY VOETEN

Un momento del ensayo de 'El Lago de los Cisnes', del Ballet de Kiev / Zowy Voeten

La compañía cuenta en esta ocasión con 36 bailarines de todo el mundo, con Veranika Auchynnikava, Yevhen Svyetlitsa y Paulo De Jesús González como solistas. Cada año, el Ballet de Kiev realiza una audición para incorporar a los mejores bailarines, viviendo así una renovación artística y generacional. "El bailarín más joven tiene 18 años y el más mayor, 35. Es una diferencia grande; los jóvenes tienen mejores condiciones físicas, pero menos experiencias, por eso buscamos el equilibrio", explica Ishchuk.

Vínculo con la ciudad

Con su regreso a Barcelona, el Ballet de Kiev refuerza un estrecho vínculo con la ciudad, que para Ishchuk es un lugar "especial": "Es un centro de arte mundial, por eso para nosotros es muy importante estar aquí y bailar cada año". La capital catalana fue la primera ciudad que acogió a la compañía en 2022, cuando la invasión de Ucrania por parte de Rusia los obligó a reorganizar su actividad a fin de garantizar la continuidad del proyecto artístico. Desde ese momento, la compañía ha crecido internacionalmente, convirtiéndose en una de las compañías privadas de ballet clásico con más prestigio y actuando en Europa, América y Asia.

Barcelona. El Ballet de Kiev presenta ‘El Lago de los Cisnes’ en el Teatro Tívoli, donde la compañía, dirigida por Víktor Ishchuk, regresa por quinto año consecutivo para ofrecer una nueva temporada de una de las obras maestras del ballet clásico, del 18 al 30 de agosto. 17 de agosto de 2026. Cultura. AUTOR: ZOWY VOETEN

Viktor Ishchuck, director del Ballet de Kiev, en el Teatre Tívoli / Zowy Voeten

'El Lago de los Cisnes' es una de las obras maestras del ballet clásico, e Ishchuk espera que los espectadores conecten con ese sentimiento: "Es un ballet muy lírico, hecho con mucha paciencia y amor, y quiero que el público sienta todos esos sentimientos". La obra sigue la historia del príncipe Sigfrido, quien se enamora de Odette, una princesa convertida en cisne por el malvado brujo Von Rotbart. El hechizo solo se romperá si el príncipe le jura amor eterno, pero Odile (el cisne negro), hija del brujo, se entrometerá en su relación. La obra aborda temas como el amor, la traición y la lucha entre el bien y el mal.

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Durante la temporada 2025-2026, la compañía ucraniana ha realizado más de 220 representaciones en distintos países y ha reunido a más de 350.000 espectadores, cifras que confirman la relevancia y el reconocimiento internacional del que goza. De cara al futuro del Ballet de Kiev, el director aún tiene sueños pendientes: "Me gustaría hacer actuaciones con orquesta porque eso significa que la función es más grande e importante. Trabajar con música en vivo es una experiencia muy buena". Asimismo, Ishchuk se muestra optimista respecto al estado del ballet en la actualidad, especialmente por el interés de las nuevas generaciones: "El público ha cambiado porque antes solamente había personas mayores, y ahora ya no es así. Que haya un gran interés por el teatro es una cosa muy buena".

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