La expareja de Hayden Panettiere publica una carta tras la muerte de la actriz: "Nada borrará los tiempos que compartimos o el lugar que tuvo en nuestras vidas"

La actriz Hayden Panettiere (Palisades, Estados Unidos) falleció este domingo en Carolina del Sur con tan solo 36 años, según anunció su representante mediante un comunicado difundido por ABC News. Conocida principalmente por sus papeles en las series de 'Heroes' y 'Nashville', y por formar parte de la cuarta y sexta entrega de la saga cinematográfica de 'Scream', la actriz pasó por etapas complicadas durante su vida.

Su expareja, el excampeón mundial de boxeo de peso pesado Wladimir Klitschko, con quien tenía una hija, ha publicado en sus redes la difícil situación por la que están atravesando: "Nuestra familia está pasando por un momento de profunda conmoción y dolor. El anuncio de la trágica muerte de Hayden me entristece profundamente". "Nos dejó demasiado pronto. Aunque ya no era mi pareja, Hayden era una parte importante de mi vida y la madre de nuestra hija Kaya", ha lamentado el deportista.

Klitschko también ha remarcado el trabajo de la actriz y los problemas que tuvo que soportar: "Construyó una carrera increíble a través de un talento inmenso, mientras se enfrentaba a las partes más oscuras de una industria muy exigente. Nada borrará los tiempos que compartimos o el lugar que tuvo en nuestras vidas. A nuestra hija Kaya, siempre hablaré de su madre con respeto y me aseguraré de que recuerde la persona que era. Extiendo mis más sinceras condolencias a los padres de Hayden, sus amigos y sus fans, que también están de duelo hoy".

El boxeador y la actriz se conocieron en 2009 y salieron juntos hasta 2011. En 2013 retomaron su relación y anunciaron su compromiso, y en 2014 dieron la bienvenida a su única hija, Kaya. En 2018, la pareja se volvió a separar, aunque mantenían una relación amistosa.

En mayo de este año, la actriz publicó 'This Is Me: A Reckoning', un libro de sus memorias en el que hablaba sobre su vida bajo la atención mediática, la maternidad, las adicciones y su proceso de rehabilitación. En el libro, Panettiere explicaba que cedió la custodia total de su hija al boxeador en 2018, mientras luchaba contra la adicción al alcohol y una depresión posparto. Aunque Kaya vivía con su padre, Panettiere aseguró que mantenía un buen vínculo con ella y que la visitaba con frecuencia.

La vida amorosa de Panettiere tras la ruptura con Klitschko tampoco mejoró, ya que empezó a salir con el actor Brian Hickerson. En 2020, la pareja rompió después de que Hickerson fuera detenido en dos ocasiones por violencia doméstica contra la actriz.

Además de sus problemas con las adicciones y de su turbulenta vida sentimental, Panettiere pasó por otro momento oscuro en 2023 cuando murió su hermano menor, el actor Jansen Panettiere, a causa de problemas de corazón derivados de la cardiomegalia que padecía. La pérdida de su hermano, quien tan solo tenía 28 años, provocó un gran impacto en la vida de la estadounidense.

Causa de la muerte

La muerte de la actriz aún sigue bajo investigación, pero según ha informado la revista 'People', la policía y los servicios médicos acudieron a un complejo de apartamentos en Greenville, Carolina del Sur, para atender a una mujer inconsciente —que más tarde fue identificada como Panettiere— después de que una amiga de la actriz, cuyo nombre no se ha revelado, llamara al 911. Según el Departamento de Policía de Greenville y la Oficina del Forense, de momento no se han encontrado indicios de homicidio ni circunstancias sospechosas.

Aunque la causa oficial de la muerte aún no se ha hecho pública, 'People' ha informado de que obtuvieron el audio de la llamada a emergencias, donde el personal que se desplazó al lugar discutía sobre si podría tratarse de una sobredosis o de un paro cardíaco.