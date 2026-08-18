Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
PadrónDaniel SanchoBarçaCalorBarcelonaSarnaLeire DíezLa fieraEl BabaLaura BorràsRodri
instagramlinkedin

Artista

Dolly Parton no asiste a una inauguración en Tennessee por problemas de salud

La cantante country cancela su asistencia a la inauguración de Dollywood por consejo médico tras sentirse mareada y deshidratada

Dolly Parton

Dolly Parton / Getty Images

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Efe

Los Ángeles
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La cantante Dolly Parton, que en mayo canceló su residencia en Las Vegas, suspendió su asistencia a un evento en Tennessee por "problemas de salud", según señala Variety.

La actriz y cantante tenía previsto asistir a la inauguración de NightFlight Expedition en Dollywood, el parque de atracciones en Tennessee de su propiedad.

Parton se disculpó en un video grabado "Estoy aquí mismo... Bueno, más o menos. Algo así -señaló en el vídeo- en Nashville, y lo siento, se suponía que debía estar allí en persona, tal como había planeado".

La cantante contó que se había sentido mareada y deshidratada y señaló que su médico le había aconsejado no viajar para la inauguración. "Mi médico de Nashville prácticamente me ha cortado las alas al decirme: 'No vas a viajar esta semana'. Así que supongo que, si el médico te dice 'no vas a viajar esta semana', pues no viajas esa semana", señaló.

"Diviértanse, y nos veremos más adelante", añadió.

En mayo, Parton pospuso su residencia de espectáculos en Las Vegas, que había sido programada inicialmente para diciembre de 2025.

Noticias relacionadas y más

Dolly Parton, considerada una de las más relevantes cantantes de country de la historia, es también actriz, filantropa y empresaria. El pasado 19 de enero cumplió 80 años.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De los diarios inéditos de su último amante a 'La bola negra' de los Javis: la memoria de Lorca resurge en el 90 aniversario de su asesinato
  2. TV3 emite el último partido de pretemporada del Barça antes del Gamper
  3. Lorca y los hombres de la Residencia: el búnker donde aprendió a camuflar su deseo bajo reglas masculinas
  4. Muros y Blanca se disputan el pase a semifinales en el sexto episodio de 'El Grand Prix del Verano
  5. Linternas' (HBO Max): una mitología superheroica bajada a ras de suelo
  6. La multimillonaria empresa israelí Moroccanoil deja de patrocinar Eurovisión
  7. Roban de un museo siciliano obras del maestro renancentista Antonello de Messina
  8. Crítica de 'Dos semanas en agosto' (Movistar Plus): la respuesta británica a 'The White Lotus' es incómoda y placentera

Dolly Parton no asiste a una inauguración en Tennessee por problemas de salud

Dolly Parton no asiste a una inauguración en Tennessee por problemas de salud

'El Lago de los Cisnes' regresa a Barcelona con una apuesta renovada de la mano del Ballet de Kiev

'Girls': ¿y si al final es todo más sencillo?

'Girls': ¿y si al final es todo más sencillo?

Nico, la protegida de Andy Warhol y cantante de The Velvet Underground que murió en Ibiza mientras circulaba en bicicleta

Shakira recorrerá Quibdó para ver los daños causados por el terremoto y anunciará ayudas

Shakira recorrerá Quibdó para ver los daños causados por el terremoto y anunciará ayudas

Madrid recuerda a Federico García Lorca con una "peregrinación laica" a los 90 años de su fusilamiento

Madrid recuerda a Federico García Lorca con una "peregrinación laica" a los 90 años de su fusilamiento

El Ballet de Kiev regresa mañana a Barcelona con un nuevo 'El lago de los Cisnes'

Las fiestas populares, en alerta frente al machismo y la homofobia: "Los protocolos tienen un efecto disuasorio, pero las violencias no han desaparecido"

Las fiestas populares, en alerta frente al machismo y la homofobia: "Los protocolos tienen un efecto disuasorio, pero las violencias no han desaparecido"