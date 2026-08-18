Disney se querella contra Trump por su campaña para retirar las licencias de emisión de la cadena ABC

La compañía Disney y su filial ABC han presentado una demanda contra la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, la agencia gubernamental que regula las telecomunicaciones en Estados Unidos) por llevar a cabo una "campaña de represalias" contra las estaciones de televisión de ABC como castigo por la línea editorial de la cadena, crítica con el presidente Donald Trump.

El texto de la querella, presentada este martes ante un tribunal federal de Washington, alega que la FCC está violando su derecho a la libertad de expresión amparado por la Primera Enmienda y sostiene que la Administración Trump "ha emprendido una campaña de represalias contra ABC por una sola razón: desaprueba lo que ABC transmite". Trump ha instado repetidas veces a las cadenas de televisión a retirar los programas de humor o de noticias que no le gustan o que han sido críticos con su presidencia, ha denostado públicamente a los periodistas de ABC y ha sugerido a la FCC que deberían revocarse licencias.

Requerimiento insólito

Hay más de 200 estaciones afiliadas a ABC en todo el país, pero la mayoría son propiedad de otras compañías mientras que ocho pertenecen directamente a Disney. El pasado mes de abril, en medio de una polémica suscitada por un comentario del presentador de ABC Jimmy Kimmel sobre el asesinato del activista conservador Charlie Kirk, el presidente de la FCC, Brendan Carr, ordenó a la cadena que presentara anticipadamente la documentación para renovar las licencias de esas ocho estaciones. Las licencias de la FCC se renuevan cada ocho años y prácticamente nunca son revocadas. En los últimos 50 años, la FCC no había emitido nunca una orden de renovación anticipada.

En su demanda, Disney acusa a la FCC de tratar de coaccionar a "una cadena que se niega a ceder ante las exigencias de la Administración" y solicita al tribunal que dicte con rapidez una orden de restricción temporal que detenga el procedimiento de renovación de las licencias.