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Festival de música

El Cap Roig Festival cierra su 26ª edición con 46.165 espectadores y un 86% de ocupación

El certamen, organizado por CaixaBank y el Grup Clipper’s, ha clausurado su programación con 'El último vals', el espectáculo de Miguel Ríos, que ha contado además con Manolo García como artista invitado

El concierto de Rosario en el festival de Cap Roig 2026

El concierto de Rosario en el festival de Cap Roig 2026 / José Irún / DDG

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El Cap Roig Festival ha puesto este lunes el broche final a su 26ª edición con 46.165 espectadores, una ocupación media del 86% y ocho conciertos con todas las entradas agotadas. El certamen, organizado por CaixaBank y el Grup Clipper’s, ha clausurado su programación con 'El último vals', el espectáculo de Miguel Ríos, que ha contado además con Manolo García como artista invitado.

Los Jardines de Cap Roig, en Calella de Palafrugell, han acogido este verano un total de 22 actuaciones de artistas nacionales e internacionales, consolidando al festival como una de las principales citas culturales del verano en el sur de Europa.

El cartel de esta edición ha reunido nombres como Bryan Adams, Víctor Manuel, Anastacia, Amaia, Rick Astley, Diana Krall, Pablo López, Mika, Rosario, Malú, Luz Casal, Ana Torroja, Antonio Orozco y Malú, entre otros. La programación también ha incluido propuestas para el público familiar a través de una nueva edición de Cap Roig Mini, que este año ha presentado el musical El Fil Invisible.

Por su parte, Miguel Ríos ha sido el encargado de cerrar la programación en Calella de Palafrugell con algunos de sus temas más populares como 'Bienvenidos', 'Santa Lucía', 'El Himno de la Alegría', 'El río' y 'El blues del autobús'. Asimismo, el concierto ha contado con la participación de Manolo García, con quien ha cantado 'Insurrección'.

Compromiso social

La vertiente solidaria ha vuelto a ocupar un lugar destacado en el festival. Todos los conciertos han incorporado un componente benéfico, con una parte de la recaudación destinada a tres entidades sociales de Girona y el Baix Empordà: Fundació Privada Oreig, Viu Autisme y Centre El Puig. Los fondos contribuirán a proyectos centrados en la atención, la inclusión y el acompañamiento de personas en situación de vulnerabilidad.

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La oferta gastronómica también ha completado la experiencia de los asistentes. Los Hermanos Torres han vuelto a diseñar el menú del restaurante de Cap Roig y han ofrecido la posibilidad de disfrutar de una cena en formato cóctel en una de las terrazas de los jardines antes de los conciertos. Por su parte, 21demarzo ha completado la propuesta gastronómica del Village con una oferta diseñada para acompañar al público durante las noches del festival.

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