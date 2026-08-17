Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hayden PanettiereCeutaAtentado 17ADuralexBarcelonaJubilaciónDaniel SanchoLa SéptimaAudienciasDaniella BustamanteNacionalismo
instagramlinkedin

Estados Unidos

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

El hallazgo se ha producido cuando el propietario del inmueble, Tim Dertz, descubrió la pieza tras un desahucio

Colección de arte.

Colección de arte. / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

MADRID
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un grabado firmado por el pintor Pablo Picasso, sustraído en 2018 de la galería DeLind Fine Art Appraisals en Milwaukee (Estados Unidos), ha sido localizado por un propietario inmobiliario mientras limpiaba un apartamento, según ha informado el propio galerista al diario británico The Guardian.

Así, 'Torero' es una de las 30 impresiones conocidas que cuentan con la firma del artista malagueño y está valorada en entre 35.000 y 50.000 euros.

El hallazgo se ha producido cuando el propietario del inmueble, Tim Dertz, descubrió la pieza tras un desahucio.

"Estaba en un lugar extraño, colgado en una pared. Parecía que llevaba allí mucho, mucho tiempo porque tenía muchísimo polvo acumulado en la parte superior", ha declarado Dertz a la cadena de televisión WISN-TV.

Después de encontrarlo, el propietario entregó el grabado a la policía de Milwaukee, que contactó con el galerista Bill DeLind. El comerciante de arte ha podido confirmar la autenticidad de la obra al comprobar que conserva la pegatina de su galería en el reverso del marco.

Por su parte, la Policía de Milwaukee ha señalado que el caso sigue bajo investigación, aunque el plazo de prescripción para los delitos de robo y propiedad suele ser de seis años en dicha jurisdicción.

Noticias relacionadas

Por eso, la obra permanece temporalmente bajo custodia policial mientras se resuelven los trámites con las compañías aseguradoras.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. De los diarios inéditos de su último amante a 'La bola negra' de los Javis: la memoria de Lorca resurge en el 90 aniversario de su asesinato
  2. TV3 emite el último partido de pretemporada del Barça antes del Gamper
  3. Lorca y los hombres de la Residencia: el búnker donde aprendió a camuflar su deseo bajo reglas masculinas
  4. Muros y Blanca se disputan el pase a semifinales en el sexto episodio de 'El Grand Prix del Verano
  5. Linternas' (HBO Max): una mitología superheroica bajada a ras de suelo
  6. 30 años de 'Juego de Tronos'… y los que nos quedan
  7. Escritores bloqueados y lectores enfurecidos: la maldición de las sagas de nunca acabar
  8. Muere el músico y diseñador gallego Víctor Coyote a los 68 años de edad de forma repentina mientras montaba en bicicleta

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

Recuperado en Milwaukee un grabado firmado por Picasso que fue robado de una galería de arte en 2018

Los fans de Harry Potter logran modificar un proyecto millonario para proteger la tumba del elfo Dobby

Los fans de Harry Potter logran modificar un proyecto millonario para proteger la tumba del elfo Dobby

Todas las historias del pazo de Meirás: novela en piedra de Pardo Bazán, símbolo del "expolio" y el poder franquista e "hito de la memoria democrática"

Todas las historias del pazo de Meirás: novela en piedra de Pardo Bazán, símbolo del "expolio" y el poder franquista e "hito de la memoria democrática"

Hayden Panettiere, una animadora con superpoderes y una turbulenta vida personal

Hayden Panettiere, una animadora con superpoderes y una turbulenta vida personal

La actriz Hayden Panettiere, famosa por 'Scream', 'Heroes' o 'Nashville', muere con 36 años

Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

Muere Hayden Panettiere, actriz de "Héroes" y "Nashville", a los 36 años

El Cirque du Soleil busca nueva sede en el área de Barcelona tras ocho años en L'Hospitalet

El Cirque du Soleil busca nueva sede en el área de Barcelona tras ocho años en L'Hospitalet

Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Nashville'

Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Nashville'