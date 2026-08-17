Biopics
La imagen más icónica de Los Beatles en Abbey Road cobra vida de la mano de Sam Mendes
Europa Press
Harris Dickinson, Paul Mescal, Joseph Quinn y Barry Keoghan continúan el rodaje de los esperados biopics de los Beatles capitaneados por Sam Mendes. Tal y como estaba previsto, la producción se ha trasladado a Abbey Road, en Londres, para recrear la mítica portada del álbum homónimo del grupo... y el vídeo de los actores cruzando el emblemático paso de Cebra ya circula por internet.
Dickinson, Mescal, Quinn y Keoghan, que dan vida en los biopics a John Lennon, Paul McCartney, George Harrison y Ringo Starr, respectivamente, aparecen en el vídeo filtrado caminando por el mítico cruce de Abbey Road.
La fotografía del cuarteto de Liverpool cruzando esta calle de Londres se convirtió en la portada de su disco homónimo lanzado en 1969, un trabajo clave en su discografía.
Según informaba Deadline hace apenas unos días, Sony tiene previsto rodar en Abbey Road una escena en la que participarán alrededor de 80 extras y varios vehículos de época, y que abarcará además el patio delantero de los Abbey Road Studios. Por el momento, no se ha confirmado si filmarán también en el interior de los legendarios estudios de grabación.
Las cuatro películas dirigidas por Mendes, una por cada miembro de los Beatles, con guion de Jez Butterworth, Peter Straughan y Jack Thorne, tienen previsto su estreno en cines para abril de 2028. Completan el reparto Saoirse Ronan como Linda McCartney, Mia McKenna-Bruce como Maureen Starkey, Anna Sawai como Yoko Ono y Aimee Lou Wood como Pattie Boyd. Además, según adelantó Deadline, James Norton dará vida a Brian Epstein, el mánager de los Beatles.
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