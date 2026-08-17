Las fiestas populares, en alerta frente al machismo y la homofobia: "Los protocolos tienen un efecto disuasorio, pero las violencias no han desaparecido"

Las fiestas populares son sinónimo de encuentro, música y celebración, pero no están al margen de las violencias machistas y contra el colectivo LGTBIQ+. Durante los meses de verano, cuando se multiplican los espacios de ocio -ahora, con el foco en la celebración de las populares fiestas de Gràcia- las administraciones y las entidades feministas redoblan los esfuerzos para prevenir este tipo de violencias. Y es que, más allá de la percepción de que las fiestas son espacios seguros, los datos muestran que todavía existen situaciones que generan inseguridad. El pasado mes de junio, el grupo musical Fades denunció que había sufrido hasta tres agresiones homófobas después de que algunas personas del público les lanzaran cubitos de hielo durante un concierto en Vilassar de Mar. "Padecemos el auge de la extrema derecha directamente por ser personas 'queer' y defender la lengua y cultura catalanas", denunciaron.

Según un diagnóstico realizado para la elaboración del 'Protocolo-guía de abordaje de las violencias machistas y por razón de orientación sexual, identidad de género y expresión de género en las actividades de cultura popular de tipo festivo' del Departament de Cultura de la Generalitat, un 32,5% de las personas dice haberse sentido en peligro, vulnerable o en estado de alerta durante la celebración de una actividad festiva o de cultura popular. Entre las mujeres, esta sensación de peligro o alerta supera el 40%, frente al 18% de los hombres; además, entre quienes se sintieron en peligro, el principal motivo fue ser mujer (64,3%), seguido de por su orientación sexual, identidad o expresión de género (12,3%).

Público en el concierto de Fades en el Festigàbal de las fiestas de Gràcia / Jordi Otix / EPC

De hecho, el 44% de esas personas que habían estado en alerta afirma haber vivido o presenciado alguna situación de violencia durante una actividad de cultura popular. En concreto, en lo que se refiere a las diferentes situaciones sufridas por parte de las personas encuestadas, las situaciones que más perciben son miradas lascivas o invasión del espacio (32,9%), comentarios ofensivos, discriminatorios o degradantes (27%) y comentarios obscenos o gestos de contenido sexual (18%). El problema, además, no se concentra únicamente en las calles, plazas o grandes festivales. El 17,8% de las situaciones identificadas se produjeron en espacios cerrados de relación, trabajo o ensayo de las propias asociaciones. También se producen sobre el escenario, como sucedió con el grupo Fades, que pidió "tocar en espacios seguros" tras las agresiones sufridas. De hecho, un 36% de las personas considera que la violencia machista está extendida en la cultura popular, mientras que un 24,6% considera que está extendida la violencia contra el colectivo LGTBIQ+.

Ante esta realidad, el Departament de Cultura, en coordinación con el Departament d’Igualtat i Feminisme, ha reforzado este verano las acciones de sensibilización y prevención para promover espacios culturales y festivos libres de violencias. La campaña pretende trasladar la prevención al propio espacio de ocio, fomentar "actitudes responsables, respetuosas e inclusivas que permitan disfrutar de las fiestas con libertad y seguridad" y dar a conocer los recursos disponibles para el apoyo y la atención. La campaña se desplegará a través de contenidos audiovisuales creados por diferentes 'influencers', como Bruno de Fabriziis, Carla Galeote, Liham Giménez, Kelly Isaiah, Berta Mayral, Max Navarro, Marc Solé y Mar Vallverdú, para llegar directamente a los jóvenes. "Es la manera de llegar a la gente y de no quedarnos en un campo más institucional", explica Francesc Vilaró, jefe del Gabinete Técnico del Departament de Cultura.

Implantación de protocolos

Vilaró pone el foco en el fuerte componente comunitario de sus entidades, una de las particularidades de la cultura popular. En muchas de ellas, las personas que participan son amigos, familiares o compañeros desde hace años. "Son situaciones que a veces están un poco viciadas. La gente se conoce mucho, son amigos, son familia... Y eso hace que todo el tratamiento de estas situaciones muchas veces se acabe escondiendo", explica. A todo esto se suma el carácter mayoritariamente amateur de muchas de estas organizaciones. En las asociaciones populares, no siempre existen personas especializadas en igualdad o violencia machista ni conocimientos suficientes para identificar una situación y saber cómo actuar. Por eso, Vilaró reivindica la importancia de contar con unas pautas comunes. "El protocolo, al final, es voluntario, son normas, son ideas, son planteamientos para ver cómo has de reaccionar ante estas situaciones", explica.

Voluntarias del punto lila informan de este servicio por las calles durante las fiestas de Gràcia / Jordi Otix / EPC

El movimiento feminista lleva, sin embargo, más de una década trabajando para que la prevención forme parte de las fiestas. En 2014, la asamblea de Feministes de Gràcia impulsó la primera campaña de sensibilización contra las violencias machistas durante la fiesta mayor. Pioneras desde la autogestión, poco después llegó la elaboración de un protocolo con el objetivo poder disfrutar de la fiesta y de la noche con total libertad y regresar a casa con seguridad. Desde Feministes de Gràcia recuerdan que el contexto social de entonces era muy diferente al actual. "La violencia machista no se leía como problemática, sino como una especie de norma social desafortunada pero común y aceptable en entornos de ocio y consumo de alcohol", explican desde la asociación.

Tres años después, en 2017, se creó la mesa de abordaje de las violencias machistas, en colaboración con el Distrito y la Fundació Festa Major. Desde entonces, las entidades trabajan conjuntamente en la aplicación y formación del protocolo, la organización de los Punts Lila y el recuento de las actuaciones realizadas tanto por el Punt Lila institucional como por los espacios autogestionados. Esta coordinación institucional también permite establecer una respuesta unitaria ante agresiones graves y compartir recursos para reforzar la presencia feminista durante las fiestas.

Un cambio estructural

La prevención es también el eje central desde el que está trabajando el Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat. Olga Jiménez, secretaria de feminismo, defiende que no se trata únicamente de reaccionar cuando aparece un problema, sino de actuar antes. La cultura y el ocio son, en su opinión, espacios especialmente importantes porque concentran a muchas personas y, especialmente, a jóvenes. El objetivo es trabajar desde estos espacios unas relaciones afectivo-sexuales basadas en la libertad y la igualdad. Jiménez rechaza, sin embargo, establecer una relación directa entre el aumento de las fiestas y festivales durante el verano y un incremento de la violencia. "Las actividades, por sí solas, no generan o no favorecen la violencia", explica. Lo que sí puede ocurrir, señala, es que determinados factores actúen como "aceleradores" de comportamientos violentos, como "el alcohol, los espacios con mucha gente, el calor...".

Para la secretaria de feminismo, la prevención "implica el cambio estructural de la sociedad". Ese cambio pasa, como ella misma apunta, por conseguir que cualquier joven conozca el principio del consentimiento, sepa identificar qué es una violencia, cómo se ejerce y qué puede hacer si la sufre o la presencia. La Generalitat está articulando esta estrategia a través de una "red lila de país", que integra diferentes acciones preventivas. Entre ellas están los Punts Lila itinerantes, campañas en festivales y actuaciones en otros espacios como el transporte público. En concreto, los Punts Lila no solamente atienden posibles agresiones, sino que son también un lugar donde informarse, resolver dudas, aprender a identificar determinadas situaciones y generar una mayor sensación de seguridad entre las personas que participan en los eventos.

Un punto lila situado en la Plaça de la Revolució durante las fiestas de Gràcia / Jordi Otix / EPC

Herramientas de prevención

Desde Feministes de Gràcia reconocen el impacto de estas herramientas. "Factualmente, es muy evidente que los Protocolos y Puntos Lilas tienen un efecto disuasorio tangible y hacen que las mujeres e identidades disidentes nos sintamos más seguras en las plazas, calles y espacios de ocio, aunque las violencias no hayan desaparecido tampoco", señalan. No obstante, una de las principales críticas de Feministes de Gràcia apunta a los límites de las campañas actuales. La asociación considera que muchas iniciativas continúan teniendo "un marco demasiado limitado" y que no incorporan una perspectiva suficientemente amplia.

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A su juicio, la prevención debería abordar también otras violencias relacionadas con el machismo y con las estructuras de poder patriarcales, como la gordofobia o el racismo. Además, su propuesta va todavía más allá de la respuesta ante las agresiones. Para Feministes de Gràcia, la perspectiva feminista debería incorporarse antes de que empiece la fiesta, en la propia planificación del evento, desde la distribución de roles y tareas hasta la programación o la organización física de los espacios.