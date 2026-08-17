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Los atentados del 17A llegan al cine con Enric Auquer, Diana Gómez y Mònica López como protagonistas

'Cronos', dirigida por Fernando González Molina, llegará a los cines a principios de septiembre

Así se rueda 'Cronos' en La Rambla de Barcelona: la película sobre los atentados de 2017

'Cronos' se estrena en los cines a principios de septiembre

'Cronos' se estrena en los cines a principios de septiembre / EPC

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"Cuatro días interminables de confusión, tensión, dolor, frustración, rabia y confrontación política que acabaron con el abatimiento del último terrorista huido y muchas heridas abiertas". Así se presenta 'Cronos', la película sobre los atentados del 17 de agosto de 2017 que llegará a los cines el próximo 9 de septiembre y que protagonizan Enric Auquer, Mónica López y Diana Gómez, entre otros.

La cinta, que aborda desde la ficción los atentados de la Rambla y Cambrils y la operación policial para detener a los atacantes, está dirigida por Fernando González Molina, responsable de títulos como 'Fuga de cerebros', 'Tres metros sobre el cielo' o la saga 'El guardián invisible', y escrita por Alberto Marini, guionista de 'Mientras duermes' y 'El desconocido'.

"Basándonos en testimonios reales de los diferentes implicados, la película narra el desarrollo de la operación Cronos, el dispositivo activado el 17 de agosto de 2017 como reacción al acto terrorista de la Rambla", anuncia la productora Nostromo sobre una película que toma su título del dispositivo que activaron los Mossos d’Esquadra el día 17, después de producirse el atropello masivo en la Rambla, con el objetivo localizar y detener a todos los terroristas involucrados.

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La activación del dispositivo 'Cronos' supuso la movilización de más de 10.000 efectivos y 249.528 horas de servicio durante cuatro días. Finalmente, el 21 de agosto, los Mossos abatieron a Younes Abouyaaqoub, el autor material de la matanza, y dieron por desarticulada la célula terrorista de Alcanar.

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