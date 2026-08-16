Muros y Blanca se disputan el pase a semifinales en el sexto episodio de 'El Grand Prix del Verano'

El programa 'El Grand Prix del Verano' de RTVE cierra su fase clasificatoria con un nuevo episodio este lunes, donde se enfrentarán los vecinos de Muros (A Coruña) y Blanca (Murcia). Los gallegos contarán con el apoyo de Mario Vaquerizo, mientras que los murcianos tendrán a Lourdes Maldonado de su lado en una noche en la que se disputará el último pase a las semifinales.

'El Grand Prix del Verano' sigue manteniendo el liderazgo del 'prime time'. En la emisión del lunes pasado, el programa tuvo un 12,2% de cuota, 918.000 espectadores y 2.956.000 contactos.

Próximo episodio

En el episodio que se emitirá el lunes 17 de agosto a las 21:45 horas en La 1 y RTVE Play, los concursantes de A Coruña y Murcia tendrán que ganarse su puesto en las semifinales enfrentándose a algunas de las pruebas más divertidas del programa, como Alicia en el país de las canastillas o Súpercocineros, además de nuevas sorpresas que pondrán a prueba su habilidad y resistencia.

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Al frente del programa seguirá estando Ramón García, acompañado por Lalachus, Gorka Rodríguez, Wilbur y la Vaquilla, en una noche de entretenimiento y rivalidad.