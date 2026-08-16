Meritxell Colell logra un doble reconocimiento de la crítica en el Festival de Locarno con 'Lejos de los árboles'

La película 'Lejos de los árboles', de Meritxell Colell, ha logrado un doble reconocimiento de la crítica en la 79ª edición del Festival Internacional de Cine de Locarno (Suiza). Por un lado, el sábado recibió el premio FIPRESCI, otorgado por la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica, y, por otro, el viernes recibió el Boccalino d’Oro 2026 a la Mejor Película, concedido por la crítica independiente suiza.

Colell estrenó el pasado jueves en Locarno su tercer largometraje de ficción. La película sigue el viaje de una artista sonora mexicana, nieta de exiliados republicanos catalanes, hasta Perú, donde busca completar el legado de su abuelo: crear un mapa sonoro de lenguas en peligro de desaparición.

El premio FIPRESCI tiene como objetivo promover el cine como forma de arte y la Federación Internacional de la Prensa Cinematográfica reúne a críticos de cine de todo el mundo. La directora de 'Lejos de los árboles', Colell, y la productora Mayca Sanz-L Higueras, de Allegra Films, han recogido el galardón esta tarde en el Spazio Cinema Forum de Locarno.

La película también recibió el viernes el Boccalino d’Oro 2026 a la Mejor Película, el 26º premio de la Crítica Independiente. El jurado ha destacado su tratamiento de la memoria, los recuerdos personales, la diáspora y el peso del exilio.

"Meritxell Colell Aparicio, sin rastro de melancolía, explora tres generaciones que afrontan el fracaso de un sueño y redescubre otras conexiones, profundas y arraigadas, en México, pero sobre todo en Perú, donde descubre el legado de una bárbara invasión española que se remonta siglos atrás", recoge el veredicto.

La cinta reflexiona sobre los silencios familiares heredados y la fragilidad de la memoria. En una entrevista con la ACN publicada el jueves, Colell aseguraba que la producción nace "de una necesidad de reparación y de amor" y que es "una forma de hablar de toda una generación".

La película se ha rodado entre Perú y Catalunya, con localizaciones en el departamento de Cusco, la selva y los Andes peruanos, así como en las comarcas del Montsià, Terres de l’Ebre, Maresme y Baix Empordà, además de la ciudad de Barcelona.

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'Lejos de los árboles' es una coproducción internacional de Allegra Films (España), Animalita Cine (Perú) y Exit Media (Italia), con la participación de RTVE y el apoyo del ICAA y el ICEC.