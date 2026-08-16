Dave Marsh, biógrafo de Bruce Springsteen: el crítico y el fan

Este viernes falleció, a los 76 años, Dave Marsh, periodista y crítico musical, una firma contundente y controvertida en los años 70 (en ‘Creem’ y ‘Rolling Stone’) y, acto seguido, el biógrafo referencial de Bruce Springsteen, artista al que dedicó hasta cuatro libros: el bautismal ‘Born to run’ (1979, revisado y ampliado en 1987 y 2003) y ese frondoso cuaderno de bitácora llamado ‘On tour’ (2006).

Dave Marsh es una figura adorada en el mundo de Springsteen, y por el propio músico, que en su web escribe que era un tipo “sensible, inteligente, sincero, con opiniones firmes, a veces hiriente y, a menudo, increíblemente discutidor”. Es significativo que diga eso, porque, si bien la condición de Marsh como ‘bruceólogo’ está contrastada, que fuera (desde 1979) el marido de Barbara Carr, quien llegó a ser, durante largas décadas, comanager de Springsteen, al lado de Jon Landau, invitó a ver ahí un conflicto de intereses. Springsteen da a entender que no debemos ver en Marsh a un sujeto complaciente con él, sino a alguien que podía llevarle la contraria. Es cierto que en ‘On tour’ puso negro sobre blanco el distanciamiento entre Bruce y sus seguidores a raíz de ‘Human touch’ y ‘Lucky town’ (1992).

Marsh fue quien, un día de 1974, urgió a Landau a dirigir sus pasos al bostoniano Harvard Square Theatre, porque actuaba allí un joven Bruce Springsteen, bolo tras el cual dijo haber visto “el futuro del rock’n’roll”. Me dice Salva Trepat (responsable, con Jesús Jerónimo, del erudito podcast ‘No surrender’) que “no tenía miedo a decir lo que pensaba y podía ser muy beligerante”, pero que “al mismo tiempo era un fan y lo veías ayudando a otros fans en todo lo que podía”. Es descatable su compromiso en la lucha contra el cáncer a través de The Kristen Ann Carr Fund, bautizada en memoria de la hija de su esposa, fallecida en 1993, a los 22 años.

En la hemeroteca reposa su severa opinión de Queen (“la primera auténtica banda de rock fascista”) y el desdén con el que trató ‘Blood on the tracks’, de Bob Dylan. Eso fue en los 70, cuando flotaban en torno al ‘rock critic’ los principios iconoclastas de la contracultura. Pero, a lo largo de su trayectoria, y de sus escritos sobre Springsteen, Marsh proyectar la idea de que el crítico cultural puede admirar al artista del que habla, y ser próximo a él, sin que eso le reste crédito, siempre, claro, con honestidad y procurando no perder el mundo de vista. Escribir un libro es mucho trabajo como para dedicárselo alguien que te importa un bledo.