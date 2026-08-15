La cultura popular catalana desembarca en Estocolmo con más de 1.200 representantes

Más de 1.200 participantes de 42 grupos han desembarcado este viernes en Estocolmo para participar en el 38º Aplec Internacional de Adifolk, que este año se celebra en el marco del Stockholm Culture Festival. Sardanas, 'castells', gigantes, bestiario, danza, música y otras expresiones de la cultura popular catalana ocuparán durante todo el fin de semana algunos de los espacios más emblemáticos de la capital sueca. La consellera de Cultura, Sònia Hernández, ha reivindicado el Aplec como una oportunidad para proyectar Catalunya en el exterior y ha defendido que "la cultura en general y la cultura popular en particular son una muy buena manera de estrechar puentes entre culturas".

La 38ª edición del Aplec se ha inaugurado oficialmente este viernes con una recepción institucional en Estocolmo con la presencia, entre otros, del presidente del Parlament, Josep Rull; la consellera de Cultura, Sònia Hernández; el presidente de Adifolk, Ivan Besora; la teniente de alcalde de Cultura de Estocolmo, Torun Boucher, y el embajador de España en Suecia, Luis Manuel Cuesta.

Antes del acto, Hernández ha explicado que los participantes llegan a la capital sueca con la voluntad no solo de mostrar la cultura catalana, sino también de "compartirla" y conocer la del país anfitrión. "La cultura en general y su internacionalización son una de las mejores embajadoras de nuestro país y una de las mejores maneras de darnos a conocer en todas partes y de explicar lo que somos", ha afirmado.

La consellera ha destacado especialmente el potencial de las expresiones tradicionales, muy arraigadas al territorio, y ha asegurado que son "una magnífica embajadora de Catalunya". Hernández espera que los suecos se queden estos días con la imagen de una cultura "muy arraigada, con los pies muy en la tierra", pero al mismo tiempo "con una mirada muy moderna". "Somos tradición y modernidad, somos innovación", ha resumido, antes de añadir que también quiere que Catalunya sea percibida como un país "abierto", con voluntad de estrechar vínculos y "muy vinculado a Europa".

La cultura catalana, en el corazón de Estocolmo

La teniente de alcalde de Cultura de Estocolmo, Torun Boucher, ha recordado que la cultura catalana llega "al corazón" de Estocolmo en el marco del Stockholm Culture Festival, que registró dos millones de visitas el año pasado. La responsable de Cultura de la ciudad también ha situado el encuentro dentro de una relación cultural "de largo recorrido" entre Estocolmo y Catalunya, construida a partir del "intercambio, el respeto mutuo y la creencia compartida en la importancia de las artes".

"Las expresiones culturales crean encuentros entre las personas", ha defendido Boucher, que ha reivindicado la capacidad de las tradiciones y las ideas para "cruzar fronteras", reforzar el entendimiento y crear vínculos duraderos entre ciudades y sociedades.

El presidente de Adifolk, Ivan Besora, ha destacado que la 38ª edición reúne a 42 grupos y 1.200 participantes procedentes de diferentes puntos del país. Una participación que, según Besora, ejemplifica "el gran espíritu de colaboración" del movimiento asociativo y la voluntad de dar a conocer las tradiciones catalanas en el exterior.

El Aplec Internacional nació en 1988 en Ámsterdam con el objetivo de internacionalizar inicialmente la sardana y, posteriormente, el conjunto de la cultura popular. Este año regresa a Suecia veinte años después de la primera edición celebrada en el país, que tuvo lugar en Malmö. El presidente de Adifolk ha subrayado especialmente la proyección que ofrece compartir escenario con una cita que el año pasado superó los dos millones de visitas. "Que Catalunya y la cultura catalana puedan estar como invitadas de honor en este gran festival creo que es un gran honor para el país", ha afirmado.

Rull reivindica la "diplomacia blanda" de la cultura

Por su parte, el presidente del Parlament, Josep Rull, ha defendido que "exportar" la cultura catalana al mundo es una manera de "explicar quiénes somos" y ha reivindicado el papel del Aplec como instrumento de proyección exterior.

Rull ha asegurado que la lengua, las instituciones y la cultura tradicional sirven para explicar "qué clase de país" y "qué clase de nación" es Catalunya y ha definido Adifolk como "un orgullo de país" y "la mejor credencial para hacer esta diplomacia blanda" vinculada a la cultura.

Tras los primeros actos, Rull ha asegurado que, por la percepción que ha tenido hasta ahora, los suecos están "absolutamente alucinados" con las muestras de cultura catalana. El presidente del Parlament también ha destacado la capacidad de las expresiones tradicionales para "acoger" e "integrar" a personas de procedencias diversas.

El presidente del Parlament quiere que, después de estos días, los suecos se queden con la imagen de un pueblo "alegre y combativo", "luminoso" y "capaz de aportar algo extraordinario al mundo a través de la cultura propia". "Nosotros somos universales en la medida en que somos profundamente nacionales", ha concluido.

Unos vínculos que van más allá del Aplec

La presencia catalana en Estocolmo se suma a otras iniciativas impulsadas en los últimos años para reforzar los vínculos culturales entre Catalunya y los países nórdicos. A través del Institut Ramon Llull, el Govern trabaja en ámbitos como la literatura, las artes visuales, la música, las artes escénicas y la enseñanza del catalán.

En el ámbito literario, el Institut cuenta con un plan estratégico específico para los países nórdicos y ha impulsado la traducción al sueco de autores catalanes. Entre los escritores con obras traducidas figuran Irene Solà, Eva Baltasar y Jaume Cabré. En 2024, el Llull también organizó en la residencia Faberllull de Olot un seminario de traducción literaria del catalán al danés y al sueco.

La relación cultural con Suecia también ha incluido intercambios en las artes visuales y actuaciones musicales. En 2025, el Llull apoyó la participación de Laia Abril en la Trienal de Suecia y la gira del Cor de Cambra y el Orfeó Català del Palau de la Música Catalana en Estocolmo. Actualmente, Uppsala es la única universidad sueca donde se ofrecen estudios de catalán.

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La capital sueca ya había acogido una destacada presencia de creadores catalanes en 2014, cuando Barcelona fue la ciudad invitada del Stockholm Culture Festival. Doce años después, el Aplec Internacional vuelve a llevar la cultura catalana a las calles de la ciudad, esta vez de la mano de más de 1.200 participantes.