'Linternas' (HBO Max): una mitología superheroica bajada a ras de suelo

Tras el fiasco a todos los niveles de la película con Ryan Reynolds de 2011, la idea de otra historia de Linterna Verde en imagen real no fue gran prioridad para productores ni espectadores. Pero dar lustre a la mitología del policía espacial con actores de carne y hueso (en animación ha habido varios proyectos memorables, como la serie estrenada en 2011) era posible. Para ello ha hecho falta, eso sí, reunir hasta a tres mentes privilegiadas: Damon Lindelof (cocreador de ‘Perdidos’), Chris Mundy ('showrunner' de ‘Ozark’) y Tom King (guionista renovador del tebeo superheroico, además de antiguo agente de la CIA), quienes acabaron dando forma a un proyecto de serie iniciado por Greg Berlanti, el más prolífico creador de series basadas en material de DC Comics.

La reformulación llegó después de que James Gunn y Peter Safran se convirtieran en copresidentes y codirectores ejecutivos de DC Studios en 2022. 'Linternas' (HBO Max, desde el lunes, día 17) forma parte de la primera parte del nuevo Universo DC, 'Capítulo Uno: Dioses y Monstruos'. El Linterna Verde Guy Gardner apareció en el 'Superman' de Gunn antes que en esta serie, que servirá, en principio, para establecer elementos más adelante importantes en la arquitectura global de la franquicia. Los riesgos de la propuesta riman con la visión de Gunn de las películas y series DC, sin miedo a la hibridación de géneros ni a lo excéntrico e inesperado.

Colonización alienígena

Corresponde a Kyle Chandler el privilegio de encarnar a Hal Jordan, primer terrestre elegido (por el anillo de poder del alienígena Abin Sur) como miembro de la Corporación de Linternas Verdes. La serie nos lo presenta en 1996, cuando es entrevistado para el programa '60 minutes' y compara su trabaja con el de un poli patrullero, solo que de grandes sectores del universo en lugar de ciertas zonas de una ciudad. Viéndolo a hurtadillas en televisión está John Stewart (Aaron Pierre, imponente prota de 'Rebel ridge'), al que vemos ya en 2016 como su aprendiz desde hace un par de meses.

Tras un soplo de un misterioso 'backup' de sí mismo, Jordan se dirige a un campo de fútbol americano en Rushville, Nebraska. Clase de escenario familiar para Chandler, protagonista del clásico del drama deportivo 'Friday night lights' . Pero esta vez no está aquí para inspirar como entrenador, sino para observar las consecuencias de un tiroteo masivo y detectar elementos sospechosos… de un intento de colonización alienígena. Cuando creías saber de qué iba esto, una tercera línea temporal da un giro a la lógica argumental y el tono de la serie.

'True detective' con poderes

Lindelof, Mundy y King arrastran la mitología preexistente a ras de suelo para proponer una historia de 'policías compañeros' tan reconocible como insólita. Esperen anillos de poder, pero no los clásicos trajes verdes y negros. Más que una serie superheroica al uso, es una serie policíaca y detectivesca en la que algunos personajes resultan tener superpoderes. La comparación más clara es la primera temporada de 'True detective': los guionistas disfrutan haciendo chocar a los personajes de Hal y John, dicharachero y de vuelta de todo el primero; más estricto el segundo, aunque no inmune a la seducción femenina, igual que un Hal interesado en la sheriff encarnada por Kelly Macdonald, de vuelta en una serie de HBO doce años después del final de 'Boardwalk Empire'.

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Además de 'True detective', es confesa influencia 'Slow horses', de la que proviene el director James Hawes, responsable de marcar (épicos pero elegantes) patrones visuales en los dos primeros episodios. Al nivel formal ayuda la presencia como director de fotografía de Florian Hoffmeister, nominado al Oscar por 'Tár' y parte del equipo de 'True detective: Noche polar', como el cocreador Chris Mundy. Talentos de prestigio empeñados en conseguir una serie de superhéroes que guste incluso (o sobre todo) a gente sin interés real por los superhéroes. Una intriga humana, realista, emocionante, sobre patrulleros elegidos para su trabajo por anillos místicos y seres extraterrestres primigenios.