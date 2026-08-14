Irene Ferrero, escritora: "¿Hay que trabajar 40 horas a la semana durante 40 años?"

Nacida en 1984 en Mieres (la Garrotxa), pero establecida desde hace diez años en Prullans (la Cerdanya), Irene Ferrero Domènech decidió que no quería vivir para trabajar y empezó a ahorrar. Graduada en la Escola Superior de Comerç de la UAB, 'Com jubilar-se als 42' (Autopublicado por Amazon, 2025) es el debut literario de la autora, que se está planteando escribir uno para el público juvenil. Un manual práctico y sencillo que recorre los pasos de la autora desde el desconocimiento, pasando por la compra y el alquiler de pisos, hasta conseguir la libertad financiera, y en el que sus conocimientos financieros y su experiencia personal trabajan para salir de la oficina y no tener que volver a ella.

¿Por qué escribir un libro?

Para dar a conocer lo que he hecho y que otros tengan un testimonio.

¿Es autobiográfico?

No exactamente. Yo no era asalariada, tenía un negocio de artesanía y hacía saquitos térmicos. Pero todo lo que sucede lo he hecho. Un ejemplo es que yo también viví en un hotel para ahorrar, como se explica en el libro. He hilado los acontecimientos para que el relato fuera coherente y los cambios respecto a mí tienen el propósito de hacer que el lector se sienta más identificado.

¿Por eso habla en masculino?

No. Escoger el masculino es una decisión personal. Ahora se utiliza mucho el femenino, incluso delante de un grupo grande de gente. Me sorprende. Y si todos podemos hablar con el género que queramos, pues yo también.

¿El libro es un método práctico para todo el mundo?

Cada situación es diferente. No todo el mundo quiere jubilarse: hay personas que, sin trabajo, decaen. Pero pienso que cuando alguien se propone algo puede hacerlo. Siempre que sea su prioridad.

¿La prioridad debe ser el ahorro?

El ahorro sistemático. Tener dinero ahorrado por si pasa cualquier cosa, un fondo de emergencia. Pero solo tiene sentido guardar el dinero cuando lo entendemos como una herramienta para hacer aquello que nos gusta y no como un instrumento para el consumo.

¿Se consume demasiado?

Sí. Es un problema, y uno de los grandes. Creo que la mayoría de nosotros nos gastamos el primer sueldo en un bien de consumo. Y es como una rueda: trabajamos para consumir y, cuantos más ingresos tenemos, más consumimos y tenemos que trabajar más.

¿Falta educación financiera?

Sí. Nos falta a todos. Creo que la educación financiera debería ser una asignatura en la escuela. Los centros educativos nos preparan para estudiar y trabajar, pero no nos explican que el dinero, en el banco, pierde valor ni que el dinero genera más dinero. Tampoco se potencia la cultura emprendedora, aunque en Catalunya hay más pequeñas empresas y micronegocios que en el resto del Estado. Si todo el mundo tuviera más educación financiera, mucha más gente podría dejar de trabajar o reducir la jornada y dedicarse a aquello que le hace feliz.

¿Es este el objetivo?

Si trabajas ocho horas al día, cuando vuelves a casa, ya no te queda energía para hacer nada. Estoy convencida de que si una persona dejara de trabajar durante un año de su vida descubriría muchas aficiones. Personalmente, creo que muchas personas trabajan para consumir y no se replantean que hay otra manera de hacer las cosas.

"Las crisis nos mueven a cambiar las cosas, nos hacen más creativos para sobrevivir" es una frase de su libro...

La Covid es un ejemplo. De la pandemia surgieron muchas ideas y negocios nuevos porque nos vimos abocados a una crisis, al cambio, y tuvimos que adaptarnos. Cuando las cosas van bien, vamos tirando. Con el dinero pasa lo mismo: hay que querer un cambio para reflexionar sobre cómo podemos utilizarlo.

¿Es ese el propósito del libro?

Invita a reflexionar. ¿Hay que trabajar 40 horas a la semana durante 40 años? Con un poco de conocimiento esto puede cambiar. El libro quiere ser complementario al cambio. Las ganas de aprender y el propósito de tener una nueva vida son lo esencial. También hay que dedicarle tiempo. No se obtiene rendimiento en un día.

¿Cómo lo consiguió?

Con mi negocio trabajaba los seis meses de invierno y los otros seis meses de verano los dedicaba a buscar la manera de dejar de trabajar. La clave fue un curso de finanzas de cuatro horas que hice en la Cerdanya. El profesor recomendó una bibliografía y me la leí toda.

¿Y pensó en pisos de alquiler?

Los alquileres son una necesidad. Si más personas invirtieran en alquileres habría menos casas vacías. Hay muchos pueblos con casas desocupadas que no están en el mercado de alquiler. La gente tiene miedo de perder el dinero, pero invertir en alquileres es un bien para la sociedad porque aumenta la oferta.

¿También en zonas tensionadas?

Depende de la situación de la vivienda. No es lo mismo comprar para alquilar que comprar para vender. La especulación es otro tema porque no proporciona vivienda a nadie.

"Las oportunidades están ahí, si no las aprovechas tú, lo hará otro" es otra frase del libro...

A mí me ha pasado con los anuncios inmobiliarios. Veía apartamentos y, como no sabía lo suficiente, no me daba cuenta de cuáles eran oportunidades y cuáles no. Pero alguien que sabe, sí las ve. Ahora ya he aprendido.

¿Los lectores también aprenden?

Sé de un caso concreto de un hombre que recibió una casa en herencia. La tenía alquilada, pero no sabía que podía calcular su rentabilidad. Lo aprendió leyéndolo. El beneficio era del 1,5 % y, ahora, como es muy bajo, se plantea venderla.

¿Solo se puede leer en catalán?

A finales de año lo traduciré al castellano. También será autopublicado, porque así puedo hacer yo todo el proceso y creo que abrirme al mercado español es una buena decisión: en el Estado la crisis existencial y de la vivienda es una situación compartida.

¿Continuará escribiendo?

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Me estoy planteando publicar un libro para el público adolescente que hable de educación financiera. Escribiendo quiero mostrar que hay otras maneras de vivir más allá de trabajar para consumir.