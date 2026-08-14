ABBA celebra el 50 aniversario de 'Dancing Queen' con una reedición en formato vinilo

La canción 'Dancing Queen’, de ABBA, cumple este viernes 50 años convertida en uno de los grandes clásicos de la música popular. El grupo sueco publicó el sencillo el 14 de agosto de 1976, después de meses de trabajo y tras un proceso creativo en el que la canción llegó a tener otro nombre y estuvo a punto de quedar relegada.

Para celebrar el aniversario, ABBA ha recuperado el sencillo en una reedición en formato de vinilo remasterizado en los estudios Abbey Road de Londres que incluye en la cara B 'La Reina del Baile', la versión en español del tema. El grupo también ha anunciado fiestas temáticas en ciudades como Estocolmo -el 15 de agosto en el Museo ABBA-, y salas y festivales en México, Londres, Ámsterdam, Varsovia o Sídney, entre otras.

La canción comenzó a tomar forma en agosto de 1975, cuando Björn Ulvaeus y Benny Andersson trabajaban en los Glen Studios de Estocolmo. El tema tenía entonces el título provisional de 'Boogaloo' y buscaba reproducir el sonido bailable de la música disco estadounidense. Una de sus principales referencias fue 'Rock Your Baby', de George McCrae, de 1974. La canción convenció desde sus primeras versiones. "Me pareció tan increíblemente hermosa que empecé a llorar", dijo Frida Lyngstad sobre la primera escucha. "Supimos de inmediato que iba a ser un éxito enorme", afirmó Agnetha Fältskog, según declaraciones de ambas en una nota de la discográfica Universal con motivo del aniversario.

Estreno de la canción

Antes de llegar a las tiendas, la canción se estrenó el 18 de junio de 1976 en la Ópera Real de Estocolmo durante una gala celebrada en vísperas de la boda del rey Carlos XVI Gustavo de Suecia con Silvia Sommerlath. Los cuatro integrantes aparecieron vestidos con trajes de inspiración barroca y la actuación fue retransmitida por la televisión. Finalmente, el tema se publicó dos meses después y formó parte del cuarto álbum de la banda sueca.

El videoclip, dirigido por Lasse Hallström, trasladó la canción a una pista de baile. Se rodó en Alexandra’s, una popular discoteca del centro de Estocolmo, y mostraba al grupo en una pista de baile rodeado de jóvenes bailando. La estética del vídeo y la portada del sencillo, con los cuatro integrantes vestidos de negro y con sombreros blancos, en una fotografía realizada por Ola Lager, contribuyeron a convertir 'Dancing Queen' en una de las imágenes más reconocibles del grupo.

El éxito también llegó a Estados Unidos. En abril de 1977 alcanzó el número uno de Billboard Hot 100, convirtiéndose en el único tema de ABBA que ha liderado esta clasificación. La canción ayudó además a ampliar la imagen del grupo en el mercado estadounidense.

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Cinco décadas después, el éxito no se ha reducido. La canción ha superado los 2.000 millones de reproducciones en Spotify y, el año pasado, se convirtió en el primer videoclip del grupo en alcanzar los 1.000 millones de visualizaciones en YouTube.