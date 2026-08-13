Programas de cine
Tributo de 'Días de cine' a Fritz Lang este sábado en La 2
El programa hace un homenaje al cineasta por el 50º aniversario de su muerte
Laura Nuel
El programa 'Días de cine' de RTVE continúa, por segunda semana, con su homenaje al director de cine Fritz Lang en el 50º aniversario de su muerte, que consiste en una serie de reportajes sobre su figura.
Lang, nacido en Viena en 1890, es una de las figuras más relevantes de la historia del cine. Destacó por su estilo en el cine negro de Hollywood y por los temas que trataba en sus películas, como el destino, la culpa, la tecnología o los peligros del poder y las máquinas, que se anticiparon a miedos actuales. Entre sus películas más destacadas se encuentran 'Metrópolis', 'M', 'Furia', 'Los sobornados', 'Los nibelungos' o 'Doctor Mabuse'.
'Días de cine' repasa las claves cinematográficas del director y los elementos más destacados de sus obras junto a expertos del sector como Quim Casas, crítico de cine de EL PERIÓDICO, Luis Aller, Vicente Sánchez-Biosca y Antonio Weinrichter.
El episodio se estrena este sábado 15 de agosto a las 19:35 horas en La 2 y RTVE Play.
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