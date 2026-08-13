La tercera película de Meritxell Colell, 'Lejos de los árboles', se estrena en Locarno

El tercer largometraje de ficción de la directora catalana Meritxell Colell, 'Lejos de los árboles', celebra su estreno mundial este jueves en la 79ª edición del Festival de Locarno, donde compite en la sección oficial por el Leopardo de Oro, el principal galardón del prestigioso certamen suizo.

Protagonizada por Angélica Castelló, José Luís López Cama y Caterina Ramírez, la película, que llegará a las salas de cine el 11 de diciembre y también se mostrará en septiembre en el Festival de San Sebastián, sigue el viaje a Perú de Adela, una artista sonora mexicana nieta de exiliados catalanes.

"Es una carta de amor a los abuelos de quienes nunca pude despedirme; un tributo a los parientes que fueron a la guerra siendo niños, cuyo silencio nos alcanzó a nosotras, sus nietas", comenta la directora.

Coproducida por la española Allegra Films, la peruana Animalita Cine y la italiana Exit Media, la película ha sido rodada en diversas localizaciones de Cataluña y Perú e incluye imágenes históricas inéditas de la llegada de exiliados republicanos a México, procedentes de los archivos familiares Calders y Artís.

En Locarno, certamen que concluye este sábado 15 de agosto con la entrega de galardones, compite con otras 16 películas como 'Princesa Burro', de los chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña, 'A Margem do Rio', de los brasileños Matheus Farias y Enock Carvalho, o 'Nobody's Violence', del canadiense Denis Côté. EFE

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