Óbito
Muere el músico y diseñador Víctor Coyote a los 67 años
Su trayectoria comprendió la música y todo tipo de artes
Víctor P. Currás / Ana Rodríguez
Precursor de la incorporación de músicas latinoamericanas al rock and roll, pionero del punkabilly en España con su grupo Los Coyotes y embajador de La Movida madrileña en los ochenta, el gallego afincado en Madrid Víctor Aparicio Abundancia (Tui, 1958); más conocido como Víctor Coyote, ha fallecido en la mañana de este jueves 13 de agosto a los 67 años de edad.
Curioso, multifacético y muy trabajador, su carrera fue amplia y diversa, casi inabarcable, y comprendió trabajos como narrador gráfico, dibujante de cómics, autor de documentales sobre la frontera hispano portuguesa del río Miño, diseñador de portadas de discos (Ariel Roth, Giant Sand, Vampisoul, etc), especialista en labores de atrezo gráfico para cine y televisión (desde producciones de Álex de Iglesia a la reciente serie de Movistar Plus+ 'Poquita fe') y hasta 'musicalizador' de obras de arte para el Museo Thyssen.
Este mes de mayo fue uno de los protagonistas de la vigésimo tercera edición del Festival de Cans por varios motivos. Uno de ellos fue la exposición 'Traballos de cine', que se inauguró en el Círculo Recreativo Cultural de Porriño, donde expone por primera vez una selección de obras gráficas relacionadas con el audiovisual y el teatro creadas por él. Esto le llevó a ser reconocido con el Chimpín de plata del afamado festival. "Es un honor", reconocía entonces Coyote.
"Yo creo que todo puede ser bailable. La 'Cumbia de Milagro' es un poco triste, pero que vivimos de milagro es algo patente y a determinadas edades más aún", expresaba en un amplísima entrevista a ESTELA en el mes de febrero.
"El reguetón es un ritmo que al menos incluye un contratiempo, justo lo que no tiene el rock desde que se dejó de llamar rock and roll, incluso Tina Turner o los Rolling Stones en los 80 tienen un ritmo de marcha militar. El desprecio a la música latinoamericana ha sido patente en España desde los años 80. A mí claro que me gusta el reguetón, también me gusta el rock and roll y el tango finlandés", añadía a Ana Rodríguez.
"Yo no reniego de la Movida, sino de cosas que se han contado de ella respecto a que era el entusiasmo de la España en color y el fin de la España en blanco y negro. Eso era relativo y el color tampoco fue tan vibrante, parecía que nos íbamos a comer el mundo y después ninguno de los grupos de la Movida tuvo trascendencia internacional", explicaba recordando éxitos de Los Bravos o Berlanga en plena dictadura franquista.
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