El Jamboree reducirá "bastante" los conciertos de producción propia empujado por un contexto hostil para las salas pequeñas

El Jamboree, emblemático local barcelonés situado en el número 17 de la plaza Reial, reducirá "bastante" los conciertos de producción propia empujado por un contexto que está afectando económicamente a la sala. Así lo ha confirmado su propietario, Joan Mas, presidente del grupo Mas i Mas, a este diario, matizando la información que esta mañana publicaba 'La Vanguardia' en la que se daba por extinguida su agenda de conciertos propios. El Jamboree, añade su propietario, seguirá programando aquellos conciertos que considere "especialmente importantes". A su vez, la sala seguirá disponible para promotores externos para "equilibrar los números y no seguir perdiendo dinero".

Casa del jazz durante seis décadas, se ha encontrado en los últimos años con un contexto hostil para las salas pequeñas de la ciudad, aún más acentuada por la crisis pandémica. Además, en su caso, Mas apunta que las largas obras de la Rambla, que complican el acceso a la plaza Reial, y una "degradación de la zona" les está afectando "mucho económicamente". "Esperemos que el 14 de febrero [cuando de sebe inaugurar la Rambla] se reactive la plaza Reial", expone Mas, que afirma que ha perseguido sin éxito una reunión con el alcalde de la ciudad, Jaume Collboni, para explicarle la situación de la sala. En septiembre, sin embargo, se verá con el responsable de Cultura del consistorio, Xavier Marcé. Mas comparte que, al igual que otros responsables de salas pequeñas de Barcelona, tiene la "sensación" de que las administraciones "cada vez ponen más dificultades a los pequeños clubs y salas de música en directo".

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"Lo que reclamamos es que el Ayuntamiento nos escuche, nos ayude y, sobretodo, que no nos pongan tantas trabas. Las salas de música en vivo necesitamos poder trabajar. Si Barcelona quiere seguir siendo una ciudad cultural, debe proteger los espacios en los que la cultura pasa cada noche", sentencia Mas.