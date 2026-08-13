El Festival Terramar de Sitges cierra su novena edición con 23.800 espectadores y un 85% de ocupación

El Festival Terramar CaixaBank, que se ha celebrado del 31 de julio al 12 de agosto, cierra su novena edición con 23.800 espectadores y un 85% de ocupación después de doce noches de programación celebradas en los Jardins de Terramar de Sitges.

Este año, el festival ha estado marcado por la diversidad, combinando largas trayectorias, música catalana y producciones internacionales. Entre los artistas que han participado en esta edición, cuatro han logrado hacer 'sold out': Sergio Dalma, distinguido con el Premio Nenúfar by Sala Joiers 2026; Joan Dausà; Earth, Wind & Fire Experience by Al McKay y el espectáculo 'This is Michael', un homenaje a Michael Jackson. El festival también ha contado con Sílvia Pérez Cruz, Rosana, Els Amics de les Arts y Ginestà, Rosario, Sopa de Cabra, Ara Malikian, God Save The Queen y Quim Masferrer con su espectáculo 'Bona Gent'.

El codirector del festival, Joan Ramon Rodríguez, opina que las cifras con las que cierran esta edición confirman "la fortaleza del festival y, sobre todo, la fidelidad de nuestro público. Y ponen el colofón a esta novena edición y comienza la cuenta atrás para la celebración de su décimo aniversario en 2027". Además, Rodríguez destaca la respuesta obtenida en las noches de programación: "Hemos tenido cuatro conciertos con todas las entradas agotadas, y nos estrenamos con el concierto inaugural de Sílvia Pérez Cruz, superando el 90% de ocupación. Son cifras que evidencian la consolidación del Terramar dentro del calendario musical del verano y la capacidad de convocatoria de un cartel que este año ha tenido un acento marcadamente catalán, con muchos artistas del país y, a la vez, muy diverso".

En esta edición, el encargado de poner punto final a doce noches de programación ha sido el grupo God Save The Queen con una gira mundial que conmemora los 40 años del último concierto de Queen con Freddie Mercury, que se celebró el 9 de agosto de 1986 en Knebworth Park, en Hertfordshire, cerca de Londres, y supuso la última actuación en directo del grupo con Mercury al frente. El espectáculo ha repasado algunos de los grandes éxitos de Queen.

"Terramar tiene una personalidad propia. Queremos combinar una programación artística de primer nivel con una experiencia muy cuidada en un espacio excepcional como los Jardines de Terramar. Cerramos esta novena edición muy satisfechos y con la mirada puesta ya en una décima edición que será especialmente significativa para el Festival", ha concluido Rodríguez.

Más allá de los espectáculos

Aparte de las actuaciones, el festival ha contado con el Village, donde se podía disfrutar de la propuesta gastronómica de Cal Blay, y donde había situado un escenario, que ha acogido cada jornada el Cicle Imprescindibles, organizado por la Regidoria de Cultura del Ayuntamiento de Sitges con el objetivo de dar visibilidad y proyección al talento local y comarcal.

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En esta edición también se ha reforzado el compromiso con el territorio a través de la acción solidaria vinculada a la venta de entradas. El Festival destinará 0,50 euros por cada entrada vendida a la Fundación Ave Maria, que ofrece atención personalizada a personas adultas con discapacidad intelectual; y a Nits de la Lluna Plena Sitges, que trabaja para recaptar fondos destinados a la investigación del cáncer infantil del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona, con aportaciones para la investigación oncológica pediátrica desarrolladas en el SJD Pediatric Cancer Center Barcelona.