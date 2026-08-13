Iban a pasar un cable de 500 millones de euros por la tumba del elfo Dobby: la presión de los fans de Harry Potter logra cambiar los planes

Pocas sagas han conseguido permanecer durante décadas en el imaginario colectivo como Harry Potter. Desde que J.K. Rowling publicó 'Harry Potter y la piedra filosofal' en 1997, la historia del joven mago y sus aventuras en Hogwarts, la famosa escuela de magia, se han convertido en un fenómeno cultural que ha trascendido a otros libros y películas.

La saga literaria ha vendido más de 600 millones de ejemplares en todo el mundo, ha sido traducida a 85 idiomas y sus siete novelas dieron lugar a ocho películas.

La muerte de Dobby

Entre los personajes que han dejado huella entre sus seguidores se encuentra Dobby, el pequeño elfo doméstico que acompaña a Harry en varios momentos de la historia y que acaba muriendo en 'Harry Potter y las reliquias de la muerte (Parte 1)'.

La escena fue rodada en Freshwater West, una playa de Pembbrokeshire, en Gales (Reino Unido), que con el paso de los años se ha convertido en un lugar de peregrinación para los seguidores de la saga. Allí los fans levantaron un memorial para recordar al personaje.

El elfo Dobby de Harry Potter. / Flickr / Jeenni Domingues

Ahora, ese homenaje ha llegado hasta un proyecto energético valorado en 430 millones de libras esterlinas (uno 500 millones de euros).

'Greenlink'

La historia la ha dado a conocer Simon Ludlam, responsable del proyecto, quien lleva el nombre de 'Greenlink', en el pódcast 'The Energy Revolution'. Sus declaraciones han sido recogidas posteriormente por varios medios británicos, como 'Recharge', que ha explicado como los seguidores de Harry Potter han conseguido que se cambiaran los planes.

El proyecto 'Greenlink' es un interconector eléctrico submarino que une Irlanda y Gales. La infraestructura estaba diseñada para llevar el cable hasta Freshwater West, precisamente la playa en donde se encuentra la tumba del elfo Dobby.

Cientos de llamadas

El problema apareció cuando Ludlam habló públicamente sobre el recorrido previsto del cable y los seguidores de la saga descubrieron que la infraestructura podría afectar al memorial dedicado al personaje.

Según explicó el responsable del proyecto, el equipo comenzó a recibir "cientos de llamadas" de fans preocupados "porque el cable pasaba directamente por la tumba de Dobby".

Ludlam reconoció que inicialmente no comprendía el motivo de semejante reacción porque desconocía la importancia que tenía aquel punto concreto para los seguidores de Harry Potter. De hecho, al enterarse de que la polémica se debía al cable que atravesaba la tumba del elfo Dobby, Ludlam dijo: "¿Dobby? ¿Quién es Dobby?".

Homenaje al "elfo libre"

La magnitud de las propuestas obligó al equipo a tomarse en serio las peticiones de los seguidores. Los responsables del proyecto estudiaron entonces la posibilidad de modificar el recorrido para evitar pasar el cable por el memorial.

La llamada tumba de Dobby no es, naturalmente, una tumba real. El personaje ficticio y el lugar de Freshwater West funciona como un memorial creado espontáneamente por los seguidores de la saga después del estreno de la película. El homenaje está formado principalmente por piedras con mensajes dedicados al personaje y una inscripción que recuerda que Dobby era "un elfo libre".

Captura de pantalla de una de las piedras que se encuentra en la tumba del elfo Dobby con la inscripción: "Aquí descansa Dobby, un elfo libre" / Redes sociales

"Dobby está contento"

A pesar de tratarse de un personaje de ficción, la presión consiguió que el cable se desviara para evitar el memorial y permitir que el proyecto continuara sin afectar al lugar. Ahora, la infraestructura pasa muy cerca de los restos arqueológicos reales de la Edad del Bronce, pero ambos memoriales están fuera de peligro.

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"Y mucha gente estaba muy contenta con eso y, ya sabes, el proyecto está en marcha y Dobby está contento", concluyó Ludlman.