La 'consellera' Sònia Hernández, en el concierto del eclipse: "Ha superado cualquier expectativa posible"

La 'consellera' de Cultura, Sònia Hernández Almodóvar, vivió el eclipse desde la primera fila del concierto especial de música barroca que el Festival Jordi Savall organizó en unos viñedos de Les Pobles (Aiguamúrcia, Alt Camp) para poner banda sonora al fenómeno astronómico. Fue una experiencia que conmovió profundamente a Hernández, que la definió como algo "incomparable" y aseguró que nunca había tenido "un privilegio parecido".

"Pensaba que veríamos algo muy excepcional, pero en el momento en el que se ha cerrado el cielo y ha sonado la pieza del maestro [Bernat] Vivancos ['Lumen tenebrae'], con el coro a capella, ha superado cualquier expectativa posible", relató la 'consellera', visiblemente emocionada. Recordó que "todas las culturas han recibido los eclipses con música y danza" y definió el concierto organizado por el Festival Jordi Savall como "un encuentro entre naturaleza y cultura, con un punto espiritual". "Ha sido una experiencia incomparable", sentenció.

Hernández explicó que, de todas las opciones posibles para seguir en directo el eclipse, había escogido el concierto protagonizado por Josep Maria Martí Duran por su conexión con los mundos de la cultura y la ciencia y se mostró convencida de que "otras autoridades habrán sentido envidia". La 'consellera' remató la joranada astronómico-cultural asistiendo al concierto de homenaje a Nicolás Copérnico que Jordi Savall dirigió por la noche en el Monasterio de Santes Creus.