El Occident Summerfest de la Cerdanya celebra su quinta edición: de Joan Dausà a Taburete

El Occident Summerfest celebrará su quinta edición del 13 al 22 de agosto en Puigcerdà (Cerdanya) con una programación formada por nueve espectáculos que combinarán música en directo, propuestas familiares y una amplia oferta gastronómica y de ocio para todos los públicos.

Organizado por Grup Clipper's, el festival es una de las principales citas culturales del verano en los Pirineos. Después de cinco ediciones, el Occident Summerfest sigue creciendo y consolidándose como un modelo que apuesta por la calidad artística y la diversidad de la programación.

En esta edición, el festival contará con Joan Dausà, La Ludwig Band, La La Love You, Pablo López, Mag Lari, Rosario, Lax’n’Busto, Coldday (tributo a Coldplay) y Taburete. Además de la música, también vuelve el Village, con zonas de descanso y una oferta gastronómica variada con 'foodtrucks'.

Noticias relacionadas

Juli Guiu, presidente de Grup Clipper’s y director del festival, reafirma la relevancia de la cita: "Hace cinco años que iniciamos este proyecto con la voluntad de crear un festival diferente, estrechamente vinculado al territorio y capaz de ofrecer una experiencia de máxima calidad". "Llegar a esta quina edición demuestra que el Occident Summerfest ya forma parte del calendario cultural del verano y nos anima a seguir creciendo sin perder nuestra esencia", concluye.