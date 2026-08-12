La exdirectora del Macba, Elvira Dyangani Ose, asume la dirección del Zeitz Museum de Ciudad del Cabo

La exdirectora del Macba, Elvira Dyangani Ose, ha sido nombrada nueva directora artística del Museo de Arte Contemporáneo Africano Zeitz (Zeitz MOCAA) de Ciudad del Cabo, la principal institución de su tipo en el continente, según ha informado la institución y ha recogido la comisaria e historiadora del arte en sus redes sociales.

Dyangani Ose, que dejó la dirección del Macba de forma abrupta el pasado mes de abril para integrarse en la dirección de la Bienal de Arte Público de Abu Dabi, asumirá formalmente el cargo el próximo 1 de octubre, y liderará la visión curatorial del centro de cara a su décimo aniversario, tomando el relevo de la labor iniciada por la conservadora camerunesa Koyo Kouoh, fallecida de forma inesperada hace un año, poco después de ser nombrada directora artística de la Bienal de Arte Contemporáneo de Venecia 2026. No queda claro si Dyangani Ose compatibilizará la dirección del museo con la de la bienal abudabí, motivo que acabó acelerando su salida del museo barcelonés.

"Es un privilegio unirme al Zeitz MOCAA. Me entusiasma incorporarme en este momento para continuar su trayectoria como institución africana de referencia con alcance global", ha declarado la comisaria española tras hacerse oficial su designación. El cofundador y copresidente del museo, David Green, ha destacado que la incorporación de Dyangani Ose se produce tras una "exhaustiva búsqueda local e internacional" y refleja la identidad de un centro "arraigado en África pero conectado con el mundo". Por su parte, el también cofundador Jochen Zeitz ha remarcado que el nombramiento llega en un "momento decisivo" para expandir la ambición artística del museo en sus exposiciones, investigación y colecciones.

Nacida en Córdoba (Andalucía) en 1974 y de ascendencia ecuatoguineana, Dyangani Ose es una de las figuras de la curaduría y gestión de arte contemporáneo con mayor proyección internacional, con trayectoria en el Museo de Arte Contemporáneo de Barcelona (Macba), donde ejerció como directora entre septiembre de 2021 y abril de 2026, y previamente dirigió The Showroom en Londres. Además, fue pionera en el arte africano al trabajar como conservadora de Arte Internacional en la Tate Modern de Londres, donde desarrolló la primera estrategia de la institución británica para la adquisición y colección de obras de arte de África y su diáspora.

Dyangani Ose ha sido comisaria de la Bienal de Gotemburgo (Suecia) y las Rencontres Picha de Lubumbashi (República Democrática del Congo). Licenciada por la Universidad Autónoma de Barcelona y con estudios avanzados en la Universidad Politécnica de Cataluña, es candidata al doctorado en Historia del Arte por la Universidad Cornell en Estados Unidos.

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Ubicado en el emblemático distrito de los Silos en el V&A Waterfront de Ciudad del Cabo, el Zeitz MOCAA es una institución pública sin ánimo de lucro y está considerado el museo de arte contemporáneo más importante del continente africano con la misión de recopilar, conservar, investigar y exhibir el arte contemporáneo producido en África y por su diáspora internacional. Fue inaugurado en 2017 en un antiguo silo de grano remodelado por el arquitecto Thomas Heatherwick, alberga galerías con colecciones permanentes y temporales, el Centro BMW para la Educación Artística y el Atelier Koyo Kouoh, un programa de residencia para artistas locales.