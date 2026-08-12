El eclipse no hace sombra al día del espectador en el cine de Gavà: "No tenía pensado verlo y hoy es más barato"

El día del espectador se ha convertido este miércoles en el plan perfecto para quienes han decidido huir del eclipse solar. La expectación por el fenómeno astronómico no ha parado de crecer en las últimas semanas y decidir no vivirlo en directo se ha convertido casi en un acto de resistencia y reivindicación. Mientras algunas personas colapsan carreteras y se desplazan para encontrar el lugar más recóndito desde el que tener una vista privilegiada del fenómeno astronómico del siglo, otros buscan planes, a poder ser, lo más alejados y escondidos del sol. Los precios reducidos del día del espectador -que se celebra cada miércoles-, el miedo a perder la visión que ha ido aumentando con el paso de los días y el hartazgo hacia los acontecimientos virales e ‘irrepetibles’ son algunas de las razones por las que unos cuantos ‘grinch’ del eclipse han preferido pasar la tarde de este miércoles 12 de agosto en el cine Cinesa Barnasud, de Gavà.

“Básicamente, no teníamos pensado ver el eclipse igualmente y hemos venido porque es el día del espectador y sale más barato. Las niñas querían ver ‘La patrulla canina: la Dino película’ y es la oportunidad perfecta”, explica Andrea. La preocupación también ha pesado en su decisión: “Venimos con dos niñas pequeñas y sabíamos que iba a ser complicado que se dejaran las gafas puestas y vieran el eclipse de forma segura”. “Traerlas al cine es una manera de asegurarnos de que no se van a dañar la vista”, apunta. A su lado está Montse, que asegura que, aunque pasarán el inicio del ocultamiento dentro de la sala de cine, si cuando se acabe la película todavía pueden verlo, irán a cenar y lo intentarán captar desde algún punto cercano y seguro de camino a casa.

En Cinesa Barnasud, la tarde astronómica ha transcurrido con total normalidad y las salas se han llenado como cualquier otro miércoles. Las películas más elegidas para huir del eclipse han sido ‘Spider-Man: Brand New Day’, con más de tres cuartas partes de las butacas vendidas en su sesión de las siete de la tarde, y ‘La Odisea’, con la sala casi llena a las seis de la tarde -la película dura tres horas, por lo que al salir el eclipse habrá acabado-. Por su parte, las familias han encontrado su particular refugio en ‘La patrulla canina: la Dino película’ que, a pesar de no llenar todos los asientos, ha tenido una afluencia similar al que suele tener otros días.

Laura y Fran han elegido precisamente ‘La Odisea’ para esconderse del sol. “No teníamos pensado ver el eclipse porque desde aquí parece que la visibilidad no será increíble y no queríamos desplazarnos para verlo”, explican. “Hace mucho calor y habrá mucha gente, preferimos pasar la tarde con aire acondicionado”, añaden. También hay quien, directamente, no siente ninguna curiosidad por el fenómeno. “Me da igual el eclipse. Nunca me ha importado la astronomía”, reconoce Juan. Su decisión de ir al cine tiene, además, una ventaja añadida: “Si veníamos al cine hoy sabíamos que íbamos a estar más tranquilos que cualquier otro día y nos iba a salir más barato”.

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Otros espectadores, en cambio, han optado por no correr ningún riesgo. El temor a sufrir daños en la visión, incluso utilizando gafas homologadas, también ha empujado a algunos a refugiarse en la oscuridad de las salas de cine. “Dicen que el eclipse daña la vista y preferimos estar tranquilas. Seguro que veremos las consecuencias en unos años”, asegura María, que será la segunda vez que vea ‘La Odisea’, pero esta vez junto a sus hijas.