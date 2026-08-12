Brian May, el histórico guitarrista de Queen y doctor en Astrofísica, viaja a España para ver el eclipse

Brian May, el histórico guitarrista de Queen, ha viajado hasta España para ver el eclipse de este miércoles 12 de agosto. El músico británico, también doctor en Astrofísica, compartió un vídeo en su perfil de Instagram en el que se le veía dentro de un vehículo ("no estoy conduciendo el coche", avisaba en el texto) y en el que anunciaba: "el inicio de mi nueva aventura".

El guitarrista, de 79 años, además, aprovechaba para recordar algunos consejos con las gafas homologadas para ver el eclipse. "No son gafas de sol. Por favor, no penséis nunca en mirar al Sol con gafas de sol; podría dejaros ciegos. Estas son gafas especiales para ver eclipses solares; quizá no sea demasiado tarde para conseguir unas por internet", compartió.

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"¡Cuidaos mucho! Y aseguraos bien de que vuestros hijos también entiendan el peligro, ¿de acuerdo? He pasado un mes en casa atendiendo compromisos familiares, ¡así que para mí esto es como volver a salir al mundo! ¡¡¡Me voy a España!!! ¡¡¡Hurra!!!", sentenciaba el post de Brian May en Instagram. El guitarrista verá el eclipse en el Observatorio de Javalambre, situado en el Pico de los Buitres (Teruel), a 1957 metros de altitud.