Yerai Cortés, el 'guitarrista pop' que compuso 'Popular' sin poder tocar: "He puesto la emoción en primer plano"

Con una habilidad asombrosa, Yerai Cortés, el 'guitarrista pop', marca un ritmo picando con sus nudillos sobre una mesa de aluminio de la terraza de un bar de Barcelona. Lo hace mientras explica por qué el flamenco no ha sido nunca, jamás, un género para él, ni una propuesta artística, ni incluso música. "Está ahí, es un sonido más en mi vida. Cuando mis primos vienen a casa y tocan a la puerta, cuando llamo a mi tío Jesús y me canta una letra. O cuando nos damos un abrazo y nos hacemos un 'pase' en la espalda. Es el ruido de la cafetera, el de la lavadora, es una cosa muy cotidiana y de la que es difícil desconectarse".

Yerai Cortés no logró desconectar del flamenco ni de la guitarra cuando una lesión en la mano le impidió tocar el instrumento. En esas circunstancias floreció 'Popular' (Sony Music), su último álbum de estudio, con el que buscó formas de transmitir más allá de las cuerdas, escribiendo también las letras e incluso formando parte de las voces. "Yo quería parar, pero no podía. Me ponía a escribir y dejaba los espacios para la guitarra para cuando me recuperase. ¡Y de repente me di cuenta de que ya no había hueco para meter la guitarra!", comenta el alicantino. "Me he quitado los prejuicios del guitarrista, de mostrar todos los trucos, y simplemente me he dedicado a poner la emoción en primer plano. Ha sido una oportunidad, trabajar con la guitarra en la cabeza, no con la guitarra en las manos", añade el músico, que ha llevado con éxito su 'Popular' por todos los rincones. Ahora, además, acaba de publicar 'Live at Montreux' (Sony Music), un disco grabado durante su concierto en el prestigioso Festival de Jazz de Montreux de 2025.

El guitarrista Yerai Cortés, en una imagen promocional. / Sony Music

Estrofa, estribillo

'Popular' es, por lo tanto, su disco más "popular", con sus canciones con estrofa, estribillo y, remarca el artista, una manera "de escribir en la que no hay mucha metáfora, va muy al grano, usando palabras súper cotidianas". El disco, además, reserva la sorpresa de un Yerai Cortés cantando a ratos (hay un grupo de voces escogidas), algo que asegura que no se intaurará en su carrera. "Yo me lo imagino en una obra de teatro. Hay actores que cantan, pero que no tienen por qué ser cantantes, ¿no? Pero lo que priorizas en una escena es que se llegue a la emoción", comparte el guitarrista. Ahí aparece la cotidianidad, su familia o su casa (Alicante, aunque vive desde hace 14 años en Madrid).

Yerai Cortés y sus secretos de familia protagonizaron el debut en el cine de C. Tangana, 'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' (premiado con un Goya) y eso supuso, en 2024, un salto de popularidad para el músico alicantino. "Las cosas nos han salido excesivamente bien. Me he podido sentar en una mesa a comer con mi padre y con mi madre. Y todo lo que ahora nos está viniendo artísticamente está siendo un éxito", comenta Cortés. ¿Le obsesiona ahora mantenerse ahí? "Es una cosa que me acompaña en este momento. Lo bello que he encontrado en todo esto es decir, coño, pues ahora puedo hacer cosas más guapas, puedo jugármela un poquito más, porque igual ahora la parte económica no es el problema y no tengo que ir a lo seguro", sentencia el guitarrista, curtido en los tablaos.

Del tablao al Palau

La popularidad le ha llevado a llenar grandes auditorios y actuar en festivales, recintos muchas veces no preparados para el sonido que requieren sus espectáculos, algo que le obsesiona. "El disco -comparte Cortés- no va en dirección a lo masivo, va hacia la superación, a hacer cosas que nos inspiren y motiven. Y para aprender cosas nuevas. Y si todo esto nos lleva a meter [en un concierto] a no sé cuántas miles y miles de personas, pues para adelante. Y si no, pues... A mí me decía siempre mi tío, la guitarra donde mejor suena es en los sitios chiquititos". Sin embargo, en los últimos años ha pasado por emblemas como el Palau de la Música. "Era un sueño tocar en sitios icónicos, grandes... Pero, ¿planeralo? ¡Qué va!".

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'La guitarra flamenca de Yerai Cortés' también presentaba a un guitarrista al que situaban (o mejor dicho, veían) entre lo moderno y la tradición, algo que se resumía con una frase: "Los modernos le tratan de moderno, pero los gitanos le tratan de gitano". "Con la guitarra lo tienes todo puesto, lo moderno y lo antiguo en una, no hace falta que le pongas nada. La guitarra en sí ya es lo tradicional. Luego está la manera de tocarla y la manera en que la gente lo escuche. Con esas tres cosas tú ya puedes hacer vanguardia y tradición".