La valenciana Carme Portaceli, primera directora española en estrenar con la Comédie-Française

La valenciana Carme Portaceli dará el próximo 17 de septiembre uno de los saltos más importantes de sus más de cuatro décadas de trayectoria teatral. La todavía directora del Teatre Nacional de Catalunya abrirá la temporada 2026-2027 de la Comédie-Française con una nueva producción de Las criadas, de Jean Genet, y se convertirá así en la primera mujer española que dirige un estreno para la institución fundada en 1680 y convertida desde entonces en el gran templo nacional del teatro francés.

Portaceli tendrá, además, el privilegio de inaugurar la nueva temporada. Les Bonnes es la primera creación que aparece en el calendario 2026-2027 del Français y estará en cartel hasta el 25 de octubre. No lo hará, sin embargo, en la histórica Salle Richelieu del Palais-Royal, que ha permanecido cerrada por obras, sino en el Athénée Théâtre Louis-Jouvet, que fue precisamente donde Louis Jouvet presentó por primera vez Las criadas en 1947. La nueva temporada coincide con los 40 años de la muerte de Genet y con los 80 de la creación de una de sus piezas más conocidas.

Según la Comédie-Française, Portaceli explora los ecos de ese ritual de venganza ideado por Genet en un presente en el que las redes sociales dominan la imagen que cada persona tiene y ofrece de sí misma. Los juegos de espejos del montaje servirán para multiplicar la tensión entre deseo y crueldad y para confundir las fronteras entre sueño y realidad. Dos hermanas empleadas domésticas, Claire y Solange, fantasean una y otra vez con asesinar a su señora mientras intercambian los papeles en una ceremonia privada en la que una se viste con las ropas de Madame y la otra interpreta a la criada. Bajo el juego teatral emerge la violencia de clase que atraviesa todo el texto.

La propia Comédie-Française presenta a Portaceli ante el público francés como una «directora reconocida de la escena europea» y destaca un rasgo que ha atravesado buena parte de su trabajo reciente: su interés por las grandes figuras femeninas de la literatura, desde Emma Bovary y Anna Karénina hasta María Magdalena. No es un detalle secundario en la elección de la valenciana para enfrentarse a Genet. La institución señala que su lectura de Las criadas se centrará especialmente en la fractura social que separa a Claire y Solange de su señora, en «el odio de las criadas y la condescendencia de la señora», y en las resonancias que esa relación de dominación puede adquirir en la actualidad.

Una elección personal de Hervieu-Léger

La llegada de Portaceli a la Comédie-Française forma parte también del proyecto que está desarrollando su nuevo administrador general, Clément Hervieu-Léger. En una entrevista publicada el pasado mes de junio por Le Monde, Hervieu-Léger explicó que había mantenido conversaciones individuales con los artistas invitados para encontrar para cada uno de ellos la obra más adecuada. Al referirse expresamente a la valenciana, señaló que Portaceli dirigiría Las criadas, una pieza escrita por un hombre, y que su mirada ofrecería necesariamente una lectura diferente del texto. La incorporación de Portaceli a una temporada en la que conviven Genet, Marivaux, Victor Hugo, Calderón o Alexandre Dumas se inscribe en ese equilibrio entre repertorio, nuevas miradas y riesgo artístico.

La directora valenciana ya había dejado ya su huella en los escenarios franceses. En 2025 presentó en Nanterre-Amandiers Bovary, su aproximación a la protagonista de Flaubert. En aquella versión, Emma Bovary escapaba tanto de la caricatura de mujer culpable como de la consideración de simple víctima para aparecer en toda su complejidad, enfrentada a la dominación masculina y a su deseo de amor y libertad. También había llevado a Francia Anna Karénina, un espectáculo que las revistas especializadas presentaron como una nueva estación de un recorrido que había pasado anteriormente por Jane Eyre, Emma Bovary o Mrs Dalloway: mujeres condenadas o juzgadas por una sociedad que penaliza su voluntad de decidir sobre su propia vida.

"Les Bonnes". / L-EMV

Más de cuatro décadas sobre los escenarios

Nacida en València en 1957, Portaceli inició su trayectoria profesional en 1982 junto a Fabià Puigserver en el Teatre Lliure, como ayudante de dirección de Fulgor i mort de Joaquín Murieta, de Pablo Neruda. Licenciada en Historia del Arte por la Universitat de Barcelona, ha dirigido más de 70 espectáculos y ha desarrollado paralelamente una extensa actividad docente y de gestión: fue profesora de Dirección e Interpretación en el Institut del Teatre entre 2001 y 2016, dirigió la Factoria Escènica Internacional y, entre 2016 y 2019, estuvo al frente del Teatro Español de Madrid. Desde 2021 dirige artísticamente el Teatre Nacional de Catalunya, donde afronta ahora la recta final de su etapa.

Su carrera ha estado marcada tanto por la reivindicación de la presencia de las mujeres en los escenarios como por la revisión contemporánea de los grandes textos. Durante su etapa en el Teatro Español impulsó una programación en la que la paridad se convirtió en uno de los objetivos explícitos y, ya en su primera temporada completa, el número de directoras de escena programadas superó al de hombres. Entre los reconocimientos acumulados figuran el Premio Max a la mejor dirección y al mejor espectáculo por Només són dones, además de varios Premios Butaca y premios de la crítica.

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En París estará acompañada además por varios colaboradores habituales. Ines Boza firma la dramaturgia; Paco Azorín, la escenografía; Silvia Delagneau, el vestuario; David Picazo, la iluminación; Jordi Collet, la música original y el espacio sonoro, y Ferran Carvajal, el trabajo coreográfico. Los tres papeles serán asumidos por actrices de la troupe de la Comédie-Française: Élissa Alloula interpretará a Solange, Edith Proust a Claire y Anna Cervinka a Madame.