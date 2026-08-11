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Rosalía bromea en Río de Janeiro sobre las relaciones abiertas: "Piden fuego y no aguantan el calor"

Rosalía en la Met Gala de 2024.

Rosalía en la Met Gala de 2024. / ANGELA WEISS

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EFE

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Río de Janeiro
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"Piden fuego y después no aguantan el calor", bromeó la cantante española Rosalía maliciosamente este lunes en su primer concierto en Río de Janeiro, tras escuchar a la artista brasileña Marina Sena, quien admitió que se tomó muy a pecho una propuesta de relación abierta en el 'confesionario'.

Sena, una de las voces de la nueva generación de la música brasileña y autora de éxitos como 'Ai que delícia o verão' y 'Mande um sinal', contó en el particular espacio del espectáculo que a los 21 años se enamoró de un hombre que al comienzo no le correspondía igual, pero que cuando finalmente comenzaron una relación, le propuso abrirla a otras parejas.

La brasileña confesó que aceptó la propuesta y sorprendió al público al afirmar que por un tiempo llegó a tener hasta un novio diferente cada semana. "Ellos piden fuego y después no aguantan el calor", respondió Rosalía entre risas y maliciosamente.

El confesionario fue uno de los momentos de mayor complicidad entre Rosalía y un público mayoritariamente carioca en una noche marcada por la calidez que la artista mostró ante sus seguidores y la majestuosidad de la puesta en escena. Como si se tratara de una extensión del universo espiritual y teatral creado por la cantante, el público se mimetizó entre los cantos operísticos, la música sacra y el pop electrónico que Rosalía llevó al escenario.

Ángeles, novias y demonios salieron a relucir en el Farmasi Arena de Río luego de estar atrapados por horas entre impermeables, a la intemperie y bajo una lluvia inclemente, esperando la apertura de puertas para el concierto.

En una especie de aquelarre bailaron y cantaron al ritmo de la catalana que entró rápidamente en calor con sus seguidores y, con un claro y perfecto portugués que a veces terminó en 'portuñol'.

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Rosalía ofrecerá su segundo concierto en Río de Janeiro este martes y después viajará a México donde tiene previstas ocho presentaciones. Luego seguirá a San Juan de Puerto Rico, donde terminará su gira, el 3 de septiembre.

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