Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Terremoto ColombiaRéplicas terremotoEclipse solarGafas eclipseAeropuerto El PratCeutaAeropuertosBarcelonaBacteria devoradoraTiroteos Sant Cosme
instagramlinkedin

Prescripción literaria

Obama lanza un pódcast sobre los libros que marcaron su juventud y moldearon su visión del mundo

'La próxima vez, el fuego', de James Baldwin, 'La canción de Salomón', de Toni Morrison y 'El topo', de John le Carré, son algunos de los títulos sobre los que conversará el expresidente de Estados Unidos

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama / Europa Press

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google
El Periódico

El Periódico

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama lanzará un nuevo pódcast a partir del próximo 24 de septiembre en el que conversará con invitados sobre los libros que le han marcado, según anunció él mismo en su cuenta de X este lunes. "En una época en la que menos personas se sientan a leer un libro, es importante recordar la alegría y el poder que la lectura puede brindar. Y hay libros que no solo cuentan una historia, sino que cambian nuestra forma de ver el mundo", escribió el expresidente.

"Un gran libro con Barack Obama", que podrá escucharse en Audible, surge en colaboración con Higher Ground, la productora del expresidente y su mujer Michelle. Desde que dejó la Casa Blanca y la primera línea política, en enero de 2017, Obama se ha mostrado como un gran lector y comparte con sus casi veinte millones de seguidores en redes sociales de manera habitual los libros que más le han gustado, informa Efe.

En especial, son muy esperadas sus listas de verano con recomendaciones culturales y musicales. Este año, por ejemplo, su lista de este verano, que publicó a finales de julio, incluye obras como 'Kin', de Tayari Jones; 'Vigil', de George Saunders; 'The Things We Never Say', de Elizabeth Strout; 'Transcription', de Ben Lerner; y 'Cool Machine' de Colson Whitehead.

"Hace algún tiempo, volví a leer algunos de los libros que me marcaron en mi juventud e influyeron en mi forma de pensar sobre la familia, la fe, la raza, la política y Estados Unidos", ha dicho. Entre los títulos escogidos, 'La próxima vez, el fuego', de James Baldwin, 'La canción de Salomón', de Toni Morrison, 'Todos los hermosos caballos', de Cormac McCarthy; "Gilead", de Marilynne Robinson; 'Todos los hombres del rey', de Robert Penn Warren; y 'El topo', de John le Carré. Además de su faceta más cultural, Obama trabaja desde la Fundación que lleva su nombre para reforzar el legado de su presidencia, defendiendo una visión plural de la democracia y apostando por la formación de líderes del futuro.

Noticias relacionadas

Siguiendo la tradición estadounidense de las bibliotecas presidenciales que empezara Franklin D. Roosevelt en la década de los treinta del siglo pasado, Obama inauguró la suya el pasado mes de junio.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Jordi Savall: 'Spotify es un desastre para la clásica. Estoy impulsando una nueva plataforma
  2. RTVE homenajea a Kevin Costner con una tarde de cine en La 1
  3. Quién es Javier Ruiz, el primer director de la nueva cadena de televisión La Séptima
  4. Amaia cambia de discográfica: ficha por Sony tras su paso por Universal
  5. BTS y la nueva categoría 'asiática' de los Grammy: ¿reconocimiento o marginación?
  6. La Vespa pintada por Dalí, la más cara del mundo con la que dos jóvenes dieron la vuelta al mundo en 79 días
  7. 3Cat emite este sábado el triangular del Barça contra Udinese y Nottingham Forest
  8. El día que Eugenio dedicó un chiste al eclipse: '¡A sus órdenes, mi coronel!

Rosalía bromea en Río de Janeiro sobre las relaciones abiertas: "Piden fuego y no aguantan el calor"

Rosalía bromea en Río de Janeiro sobre las relaciones abiertas: "Piden fuego y no aguantan el calor"

Jessie Cave ('Harry Potter'), sobre su experiencia en Onlyfans peinándose el pelo: "He ganado más dinero en tan solo un año que en toda mi carrera como actriz"

Jessie Cave ('Harry Potter'), sobre su experiencia en Onlyfans peinándose el pelo: "He ganado más dinero en tan solo un año que en toda mi carrera como actriz"

El Prado 'redibuja' sus obras maestras bajo la luz del eclipse: así cambian 'Las meninas' y otros 10 cuadros de Velázquez, Goya y Rubens

El simpático marsupilami, uno de los grandes personajes de la escuela franco-belga de cómic, salta otra vez al cine

El simpático marsupilami, uno de los grandes personajes de la escuela franco-belga de cómic, salta otra vez al cine

Obama lanza un pódcast sobre los libros que marcaron su juventud y moldearon su visión del mundo

Obama lanza un pódcast sobre los libros que marcaron su juventud y moldearon su visión del mundo

David Bisbal cuenta cómo vivió el terremoto de Colombia: "Estamos todos con el corazón en un puño"

David Bisbal cuenta cómo vivió el terremoto de Colombia: "Estamos todos con el corazón en un puño"

David Bisbal, sorprendido por el terremoto mientras trabajaba en Colombia

BTS desata la euforia en Baltimore ante más de 70.000 fans en su gira norteamericana

BTS desata la euforia en Baltimore ante más de 70.000 fans en su gira norteamericana